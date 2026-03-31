La gran industria paga en España en plena escalada energética la luz más barata que en Alemania… pero el doble de cara que en Francia

La gran industria española lleva años quejándose del enorme impacto que tiene el coste de la energía en su rentabilidad y en su capacidad de competir con sus rivales europeos, que tradicionalmente disfrutan de precios más bajos gracias a las ventajas y bonificaciones para rebajar sus facturas. Mes tras mes, la patronal de la industria electrointensiva española muestra cómo los competidores europeos pagan menos por la luz. En plena escalada energética por la guerra en Oriente Medio, ahora se produce un vuelco y hay un ‘sorpasso’ poco habitual.

La gran industria en España ha empezado a pagar una factura de la luz más barata que sus rivales en Alemania por primera vez en cuatro años, según los registros de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE). El desplome de los precios del mercado eléctrico gracias a la gran aportación de las energías renovables y la entrada en vigor de las rebajas fiscales en la luz y bonificaciones especiales incluidas en el plan ‘anticrisis’ del Gobierno han hecho que la factura española sea más barata que la germana, pero aún es el doble de cara que en Francia.

Para la industria electrointensiva, los precios de la energía eléctrica son un asunto vital, puesto que llegan a representar hasta el 50% de sus costes de producción, y está sometida a una fuerte competencia internacional en el que los costes energéticos son un factor de competitividad diferencial. Al cierre de marzo, el precio medio que la gran industria española pagaba por su electricidad es de 66,5 euros por megavatio hora (MWh), ligeramente por debajo de los 67,7 euros por MWh de Alemania pero más que duplicando los 32,1 euros por MWh de Francia.

Ayudas temporales frente a permanentes

“La crisis energética actual está teniendo un impacto negativo en los precios eléctricos industriales, sin embargo, este impacto es menor en nuestro mercado por la mayor presencia de las renovables y las mejoras introducidas en el Real Decreto-ley 7/2026, que han reducido la subida en los precios finales entre un 24 y un 16% frente a los precios del 2025”, explica AEGE en su barómetro mensual correspondiente a marzo. No es la primera vez que la industria española consigue el ‘sorpasso’ frente a la alemana en el precio de la electricidad. La anterior vez que se logró fue en 2022, también gracias a las medidas especiales aplicadas por el Gobierno por la crisis energética desatada por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania.

Desde la patronal que agrupa a los electrointensivos -en la que se integran gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Ferroatlántica, Tubos Reunidos, Alcoa o Asturiana de Zinc- se reconoce el impacto evidente de las medidas adoptadas por el Gobierno, pero avisan de que se trata sólo de un parche temporal. “Las medidas adoptadas son de carácter coyuntural, por lo que convertirlas en medidas estructurales permitiría, sin duda, transformar esta mejora competitiva en permanente”, se subraya desde AEGE, que advierten de que las bonificaciones y ventajas estructurales de sus rivales europeos son mucho mayores.

Ventajas en Europa

La industria de países como Francia o Alemania no tienen que afrontar el coste de los servicios de ajuste de sus mercados eléctricos (ahora disparados en España por la ‘operación reforzada’ que se está desarrollando para evitar el riesgo de otro apagón) o disfrutan de compensaciones millonarias mucho mayores por los costes indirectos de las emisiones de CO2.

“Los consumidores electrointensivos en España hacen frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no son considerados en Francia y Alemania. Esto amplía la brecha competitiva en más de 20,3 euros por MWh”, se queja AEGE. “Las compensaciones por CO2 indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria. Concretamente, en Alemania acceden a compensaciones por encima de las de nuestro país por un total de 21 euros por MWh superiores”.

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno con medidas para mitigar el impacto económico de la guerra incluye una reactivación de la bonificación del 80% de los peajes de acceso que pagan en su factura eléctrica las compañías de la industria electrointensiva, con un ahorro estimado para las compañías de en torno a 200 millones de euros. Y para todos los consumidores se recoge la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 10%, la suspensión temporal del impuesto del 7% a la producción de electricidad y la reducción del impuesto especial de la electricidad hasta el mínimo que permite la Unión Europea (desde el 5,11% actual al 0,5%).