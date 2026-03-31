La tormenta perfecta: las hipotecas suben entre 132 y 260 euros anuales mientras el precio de la vivienda se dispara en Alicante

Era cuestión de tiempo, en este caso poco, y ha terminado pasando. Y es que si la guerra de Irán ya estaba impactando desde hace semanas con fuerza en los combustibles y la energía, también está empezando a suceder lo mismo ahora con las hipotecas. El euríbor, como consecuencia del conflicto bélico, ha regresado a niveles de 2024, propiciando con ello incrementos de entre 132 y 260 euros anuales en los préstamos que se mueven en los rangos más habituales. Y el problema añadido es que eso está sucediendo en un contexto en el que los precios de la vivienda no paran de subir. Una muestra de ello son los pisos de segunda mano, que en la provincia de Alicante acumulan un incremento interanual del 18 %, lo que sitúa el precio medio del metro cuadrado en unos prohibitivos 3.022 euros.

La guerra impulsada por EE UU e Israel contra Irán está teniendo consecuencias desastrosas parta la economía mundial. El bloqueo del estrecho de Ormuz, con las consecuentes tensiones sobre el suministro de petróleo, ha envuelto a los combustibles en una espiral alcista que no solo se está reflejando en el precio de los carburantes y de la energía, sino que también empieza a tener un efecto de arrastre.

Un edificio de viviendas en construcción en el municipio de Elche. / AXEL ALVAREZ

Este es el caso del euríbor de doce meses, el indicador más utilizado en España, que cerró marzo en el 2,565 % tras un incremento de 31,1 puntos, en lo que supone la mayor subida mensual desde 2023. Una escalada que ha situado el euríbor en niveles de finales de 2024, algo nada menor, toda vez que propiciará el encarecimiento de las hipotecas revisables por primera vez desde abril de ese año.

Así, y tomando como referencia el rango de hipotecas más habitual, para una de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más un punto, la subida será de alrededor de 132 euros anuales. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros con idénticas condiciones, el incremento se situará en los 260 euros al año.

El Banco Central Europeo (BCE), teniendo en cuenta que Europa es un continente especialmente sensible al encarecimiento de la energía por su fuerte dependencia de las importaciones, ha empezado a tomar medidas para evitar que la inflación termine por dispararse, motivo por lo que todo parece indicar que esta subida del euríbor no será ni mucho menos la última.

Un viandante pasa por delante de una casa en alquiler. / AXEL ALVAREZ

Sea como fuere, lo cierto es que con este encarecimiento de las hipotecas se está desencadenando una tormenta perfecta, dado que los precios de la vivienda no paran de subir, lo que convierte en una misión casi imposible las compras para aquellas familias que no cuenten con una posición económica holgada. El último dato que se ha hecho público en este sentido es el de los pisos de segunda mano. Según un análisis de Fotocasa, en la provincia de Alicante la cotización de este tipo de viviendas se ha incrementado en términos interanuales un 18 %, después de un aumento del 3,1 % en el primer trimestre del año. Una subida esta que deja el precio medio del metro cuadrado en 3.022 euros.

La de Alicante es la decimotercera provincia de España en la que más se ha incrementado la cotización en el último año, en un ranking encabezado por Valencia, con un aumento del 29,5 %; Murcia, con un 27,7 %; y la Coruña, con un 23,4 %.

En lo que respecta al precio del metro cuadrado, solo hay ocho territorios en los que es más caro que en Alicante. Se trata de Baleares, con 5.395 euros; Madrid, con 5.372 euros; Málaga, con 4.490 euros; Guipúzcoa, con 4.458 euros; Santa Cruz de Tenerife, con 3.725 euros; Barcelona, con 3.666 euros; Vizcaya, con 3.536 euros; y Girona, con 3.113 euros.

El escaparate de una inmobiliaria alicantina con ofertas de viviendas. / Jose Navarro

El estudio también dedica un apartado a las capitales de provincia, situándose el incremento interanual de Alicante, del 5,4 %, por debajo del provincial, lo que deja el precio del metro cuadrado en 2.893 euros. Una cifra situada en mitad de la tabla dentro del ámbito nacional.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, destaca que estos datos vienen a demostrar que el precio de la vivienda en España continúa inmerso en una fase claramente alcista. "Llevamos ya seis meses consecutivos registrando incrementos interanuales superiores al 18 %, lo que evidencia que la tendencia está claramente consolidada".

Oferta insuficiente

Un fenómeno, añade, que es fruto de la combinación de una demanda que en estos últimos meses se había reactivado con fuerza impulsada por unas condiciones hipotecarias más favorables (algo que se ha truncado ahora con la subida del euríbor), frente a una oferta que sigue siendo estructuralmente insuficiente.

En este sentido, cabe destacar que no son solo los pisos de segunda mano los que se encuentran en el centro de esta espiral alcista. También los nuevos se incrementaron en el último año en la provincia un 15,23 %, así como los alquileres, en un 9,9 %. Unas subidas que hacen inaccesibles las viviendas para los 23.000 euros de ingresos medios que tiene un trabajador alicantino.