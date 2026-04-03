Alicante se convierte en centro de referencia y exportador de técnicos ascensoristas

Acostumbrados a los récords turísticos, parece que toparse con uno en el sector industrial en la provincia de Alicante inyecta optimismo en el tejido empresarial. Este mes, Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) ha logrado superar la barrera del millar de técnicos cualificados en ascensores. El hito tiene una mayor transcendencia que va más allá de las estadísticas y es que el programa pionero que inició en colaboración con la federación española (FEEDA) ha colocado al centro alicantino como referente en España. Así, además de atender una demanda laboral local se ha convertido en un exportador de talento hacia el resto de territorios.

El impacto positivo de esta iniciativa lo confirman tanto la directora general de Formación y Servicios de FEMPA, Lucía Moltó, como la responsable de atracción de Talento (Chief Happiness Officer) de Fain Ascensores, Mar Morelli. "Alicante concentra el mayor número de certificaciones por dos razones principales: aquí nació el proyecto y es la sede donde hemos podido mantener una programación de convocatorias más continua desde el principio. Esto ha hecho que muchos profesionales, tanto de la provincia como de otras comunidades, encuentren aquí fechas disponibles con más facilidad", subraya Moltó. Morelli explica que, "desde 2015, la ley exige que el personal esté homologado con esta titulación y desde entonces, se hizo más difícil encontrar a profesionales".

Respecto al origen de los candidatos que se examinan en Alicante, desde Fempa se distinguen dos perfiles: "por un lado, profesionales de la provincia, que en su mayoría se incorporan o continúan trabajando en empresas locales, donde el sector precisa técnicos cualificados y ofrece oportunidades de empleo estable. Por otro, candidatos de otras comunidades autónomas que se desplazan a Alicante para realizar la prueba, aprovechando la frecuencia de convocatorias y posteriormente, desarrollan su actividad profesional en sus lugares de origen. En este contexto, FEMPA actúa como un punto de referencia nacional para la certificación de profesionales del sector".

Estadísticas de la formación como técnico de conservación de ascensores. / Fuente: Fempa

En la parte práctica, Morelli comenta que en el caso de la empresa tienen diseñado un protocolo formativo que dura un año. "A los candidatos se les hace un contrato de prácticas de seis meses, que si superan la fase inicial se prorroga otros seis meses. Durante este tiempo, van acompañados de un oficial. Al año, es cuando ya operan como técnicos en solitario". La responsable de Fain Ascensores resalta, además, que la alta demanda y la entrada de la tecnología ha permitido que se incorpore al sector profesionales mujeres, a las que anima a que tengan esta opción en su radar.

La homologación de la formación abrió la puerta también a "dar respuesta a uno de los grandes retos del sector: la falta de profesionales habilitados", añade la directora de la federación. Las cifras indican que uno de cada cuatro personas certificadas en estos últimos cuatro años ha obtenido su titulación en Alicante. También Fempa ha sido uno de los puntos más activos en abrir la ventana de los prueba oficial en una proporción similar. Se trata de 28 y 27 % respectivamente. En concreto, 45 de las 166 llamadas tuvo la localidad alicantina como sede y 287 de los 1.027 titulados recogieron su acreditación en la provincia.

En este sentido, Jose Carlos Frechilla, director de FEEDA, subraya que “este hito refuerza el valor de la colaboración entre entidades empresariales y sectoriales para abrir nuevas oportunidades de cualificación, atraer talento y seguir elevando los estándares de competencia profesional en el sector de la elevación”. A pesar del esfuerzo, la demanda es tan alta que las empresas que la entrada en el mercado laboral es casi inmediata. Lucia Moltó señala que "la inserción en este sector es muy alta. Es una profesión donde siempre hay demanda, tanto por la modernización del parque de ascensores como por la renovación de plantillas. En la práctica, la mayoría de quienes se certifican ya están trabajando o encuentran empleo muy rápido".

Un momento de las prácticas para ascensores en la escuela de Fempa en Alicante. / INFORMACIÓN

Las nuevas revisiones

El proyecto conjunto también se ha topado por el camino con la nueva normativa de revisión de ascensores que el año pasado revolucionó a las comunidades de vecinos. Mar Monelli confirma que el volumen de inspecciones y adaptaciones ha aumentado al respecto. "Eso se traduce en que nuestro proceso de selección esté siempre abierto, porque las peticiones son continuas". En una línea similar, se posiciona Lucía Moltó. "La nueva ITC ha tenido un impacto muy claro en el sector. Los nuevos requisitos en seguridad y accesibilidad han aumentado el volumen de trabajo de las empresas, porque a las tareas habituales se suman ahora actuaciones adicionales para adaptar los ascensores a la normativa. Y como es una profesión regulada, todas estas intervenciones las tiene que realizar personal habilitado. Eso ha hecho que la necesidad de técnicos cualificados sea todavía mayor".

El pasado 2025 fue el año en el que más convocatorias se hicieron en toda España y el calendario para este 2026 es intenso. En Alicante, siguientes fechas son 20 mayo, 27 julio, 18 noviembre y 16 de diciembre. Solo Madrid tiene una programación tan prolija. La provincia más próxima es Valencia y solo prevé examinar el 23 junio. El resto de ciudades que tienen fechas abiertas son Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Tenerife y Málaga.