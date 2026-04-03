Las nuevas fórmulas de inversión inmobiliaria llegan a Alicante bajo la herramienta del token

El mercado inmobiliario se encuentra en un momento de alza y las inversiones asociadas al sector implica que las fórmulas para invertir se abran al máximo. En ese ámbito, la empresa Equito ha aterrizado en Alicante con la compra de un edificio en barrio de Benalúa que rehabilitará y después gestionará como alquiler de habitaciones de media y larga estancia. La diferencia respecto a las apuestas clásicas es que la operación se hace bajo la participación de activos en tokens, es decir, la compra de derecho parcial certificado en la red blockchain.

La propuesta tiene sus particularidades y conlleva un riesgo alto, pero se presentan como oportunidades para sacarle rentabilidad a aportaciones que van desde los 100 euros en adelante. El CEO y cofundador de Equito, Robin Decaux, explica que el origen de la idea parte de ver casos donde para muchas personas no era posible invertir en vivienda por sus altos precios o desembolsos. "Hemos utilizado tecnología para transformar viviendas en fracciones digitales, como se hace con las acciones de una empresa. En nuestro caso, esas fracciones son a partir de cien euros. Ahora tenemos un poquito más de 11.000 inversores, la gran mayoría en España".

El dinamismo inmobiliario alicantino les ha atraído hasta Alicante y han dado el paso con un edificio entero. El método habitual se centra en la adquisición de pisos. "Hemos empezado en Barcelona, después Valencia y ahora en Alicante. Gracias a esta aplicación pueden comprar estas fracciones de pisos y recibir rendimientos mensuales que son generados por el alquiler de estas viviendas. Después pueden vender sus participaciones porque normalmente se debe vender el activo para recuperar su dinero, pero hemos creado un mercado secundario donde pues recompramos la gente que quiere salir y la revendemos a otras personas", comenta Decaux.

Panorámica de viviendas en el centro de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Acciones de empresa

La sociedad cuenta 27 propiedades que representan un total de 109 habitaciones que tienen un valor de 7,2 millones de euros. El periodo medio de remodelación está alrededor de uno a tres meses, según explican. El primer y único edificio completo de Equito está en Alicante y supuso una inversión de 1.143.740 de euros. Ahora están con las obras y el proyecto integral de rehabilitación de las tres plantas. Robin Decaux destaca que las rentabilidades pueden llegar al 8 % y que no hay ningún secreto, "se ajustan precios a la hora de comprar y se invierte en la distribución" para que las habitaciones tengan un tamaño que resume bajo la idea del "coliving".

En los casos en los que el propietario mantiene la titularidad, Equito es la que realiza la obra y la gestión. En este caso, el contrato suele llevar parejo una permanencia mínima para recuperar la inversión que se haya hecho y dar rentabilidades a los inversores. El fundador de la empresa habla de hasta un 8 %. "El token es la herramienta que utilizamos para digitalizar la inversión, pero cada vivienda se financia de manera única y cada inmueble tiene su propia rentabilidad". Al igual que las acciones de una empresa, su puesta a la venta no es una acción inmediata y está sujeta al interés de otro o de la propia mercantil.

Por otra parte, llama la atención los perfiles. Frente a los turistas, las personas que optan por el alquiler de habitaciones son, en este caso, inquilinos de entre 20 y 40 años que económicamente no alcanzan a poder afrontar el arrendamiento de una vivienda en solitario y también personas que tienen su residencia en poblaciones cercanas y trabajan, en este caso, en Alicante.