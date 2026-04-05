Las aceitunas Serpis cumplen 100 años mirando al futuro y en plena fase de crecimiento

Fue en 1926 cuando el empresario de Alcoy Cándido Miró Rabasa industrializó por primera vez las aceitunas rellenas de anchoa, comercializándolas bajo la marca Serpis, en referencia al río de la ciudad, y creando así una nueva categoría en el mercado de consumo. Hoy, 100 años después, la empresa se ha convertido en un auténtico gigante de la alimentación, con 600 referencias que se consumen en más de 50 países de todo el mundo, y pisando el acelerador en inversión, profesionalización y proyección internacional desde la reciente entrada del fondo de capital privado Miura Partners como accionista mayoritario.

Las aceitunas rellenas de anchoa eran un aperitivo típico de la ciudad alicantina de Alcoy. Se consideraba un producto casi de lujo por su costosa elaboración manual en los bares o en las casas. En una tierra lejos del mar y sin tradición olivarera, Cándido Miró fue pionero al transformar una costumbre local en un producto que en la actualidad se consume en todo el mundo.

Recipientes con aceitunas rellenas de anchoa en la planta de envasado. / Juani Ruz

En un pequeño local de la calle la Sardina instaló la primera producción en cadena con una máquina que permitía deshuesar las aceitunas para luego poder rellenarlas. Esas olivas fueron solo el comienzo, porque después de esos 100 años, la empresa, que ha heredado el nombre del propio Cándido Miró, cuenta con una amplísima gama de productos que llegan a todos los continentes, exceptuando, claro está, la Antártida.

Para la empresa, según explica su CEO, Juan Gil, cumplir 100 años supone una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una ventaja competitiva. "Responsabilidad -explica-, porque gestionamos un legado que nació en 1926, con una innovación que cambió la categoría; y ventaja, porque esa trayectoria nos ha permitido construir una marca reconocible, una cultura industrial muy sólida y una relación de confianza con clientes, proveedores y consumidores".

El germen de la puesta en marcha de Cándido Miró fue una innovación, lo que se ha convertido en el ADN de la compañía. "Nacimos industrializando un proceso que hasta entonces era manual, y ese espíritu sigue presente hoy en producto, formatos, procesos productivos, logística y sostenibilidad", enfatiza. Y todo en base a una práctica continua, basada en la escucha del mercado, la detección de los hábitos de consumo, la adaptación de formatos y el desarrollo de soluciones que aporten valor a la categoría y a cada cliente.

El CEO de la compañía, Juan Gil. / INFORMACION

En este ámbito, hay ejemplos claros y recientes, que destaca el CEO. Este es el caso de gamas como Benefit, orientada a una demanda de opciones con menos sal; Let's Go, que responde a momentos de consumo más prácticos con aceitunas sin líquido; o Nature, un segmento de aceitunas en bolsa trabajado junto al Instituto Universitario en Ingeniería de Alimentos de la Politécnica de Valencia, sin aditivos ni conservantes, y con un proceso de conservación natural y con envase reciclable. De hecho, la propuesta ha sido reconocida como Producto del Año 2026 en la categoría de innovación.

Capital

En 2023 la empresa registró la incorporación del fondo de capital privado Miura Partners como accionista mayoritario, si bien es la familia fundadora, ya en la cuarta generación, la que sigue al frente de la dirección. Una entrada, en cualquier caso, que, según Juan Gil, está teniendo efectos muy positivos. Según sus palabras, "nos ha permitido, sobre todo, acelerar en la etapa de crecimiento, Coincidió con el lanzamiento de un nuevo plan estratégico y nos está permitiendo ganar velocidad en inversión, profesionalización y proyección internacional, manteniendo la esencia familiar y nuestros valores".

Dentro de esta estrategia de impulso y expansión, y solo un año después de la entrada de Miura Partners, se procedió a la adquisición de las marcas Ibérica y Maestro de Oliva, especializadas en la distribución de aceitunas, aceites y encurtidos. Todo con la finalidad de fortalecer el proceso de internacionalización, mejorando la posición de la compañía en Europa y Asia-Pacífico, y consolidando la presencia en América".

Planta de producción de Cándido Miró. / Juani Ruz

De hecho, uno de los grandes objetivos al sumar a este socio mayoritario fue el refuerzo de los mercados exteriores, algo que, subraya el CEO, se está consiguiendo con creces. Una muestra de ello es que la firma está presente en la actualidad en más de 50 países y que el negocio exterior representa alrededor del 50 % de las ventas, con una estrategia basada en la adaptación a los diferentes mercados. "Trabajamos para que la expansión sea la ajustada a cada plaza con formatos distintos, preferencias de relleno diferentes y propuestas comerciales adaptadas. Esa flexibilidad, junto con nuestra capacidad industrial y de desarrollo de producto, es una de nuestras fortalezas para seguir creciendo con fuerza fuera de España", remarca.

Una apuesta por el exterior que no encuentra precisamente sus mejores aliados en la guerra arancelaria promovida por el presidente de EE UU, Donald Trump, ni en la actual guerra de Irán. Según Gil, el contexto internacional es exigente y cambia con mucha rapidez, de ahí que, subraya, "estemos apostando por la diversificación, la presencia en muchos mercados, un portafolio flexible y una fuerte capacidad de adaptación comercial. Además, en el caso de las aceitunas el impacto puede ser desigual según categoría y producto, por lo que preferimos analizarlo mercado a mercado y tomar decisiones operativas con datos actualizados".

Instalaciones de la empresa en Alcoy. / Juani Ruz

En este ámbito, la empresa se ha marcado, mirando al futuro, tres prioridades principales, como es seguir reforzando esa presencia internacional, impulsar la innovación de porfolio y aumentar capacidades para ganar escala y competir en nuevos mercados. Todo ello, destaca el responsable de Cándido Miró, manteniendo la calidad como eje central.

Arraigo

Otra de las cuestiones que están presentes en la filosofía de la compañía es mantener el arraigo territorial, toda vez que mantiene su sede operativa en Alcoy, la misma ciudad donde nació hace 100 años. Un compromiso, también con las comarcas vecinas, que se refleja igualmente en el empleo. Así, de los 120 trabajadores que integran la plantilla, más del 90 % procede del propio Alcoy o de municipios cercanos, como Cocentaina, Muro, Ibi, Castalla y Onil, entre otros.

Con unas instalaciones de más de 16.000 metros cuadrados, la firma gestiona una producción de 50.000 kilos diarios distribuidos en siete líneas de producción, contando, además, con una sala especializada para elaborar pastas de relleno adaptadas a las demandas del cliente. Aparte de las más tradicionales, como las de anchoa o pimiento, también hay otras más innovadoras, como las de jamón serrano, queso azul o chili. Todo ello permite la comercialización de 12.000 toneladas de aceitunas al año.

Una operaria seleccioando las aceitunas. / Juani Ruz

Cándido Miró, asimismo, puede presumir de contar con certificaciones de seguridad alimentaria reconocidas a nivel internacional, y siempre partiendo de la base de saber evolucionar sin perder el ADN, combinando tradición, calidad e innovación. "Esa combinación -enfatiza- es la que nos ha permitido pasar de una costumbre local a una marca con presencia en múltiples mercados".

Facturación

En cuanto a la facturación del grupo, asciende en la actualidad a cerca de 80 millones de euros, algo que se ha conseguido, enfatiza Juan Gil, debido a que "hemos crecido hasta convertirnos en líderes del sector en el mercado nacional y consolidar nuestra presencia internacional".

Un crecimiento por el que se va a seguir trabajando, aunque con los pies en el suelo. "Nuestro objetivo -indica el CEO- es seguir en esa línea, pero con criterio. No nos lo planteamos como una carrera por el volumen, sino como una combinación de posicionamiento. Queremos crecer donde podamos aportar valor, consolidando mercados y abriendo oportunidades nuevas".

En este marco, y pensando en el corto y medio plazo, Juan Gil apunta que el crecimiento vendrá de la mano de varias vías: la mencionada expansión internacional, el desarrollo de productos diferenciales, la mejora de las capacidades industriales y una mayor eficacia operativa. "La clave -remarca- es mantener un crecimiento sostenible en lo económico y en lo organizativo".

Celebración

Teniendo en cuenta que no son muchas las empresas que pueden presumir de llegar a los 100 años de trayectoria, y como muestra de agradecimiento a todos aquellos que lo han hecho posible, la empresa ha preparado varias celebraciones con sus empleados, clientes y proveedores, asistencias a ferias de alimentación y algunas sorpresas para quienes disfrutan de las aceitunas, las cuales se irán desvelando a lo largo del año.

"Serpis es una marca pionera y valiente que ha construido una reputación basada en la excelencia y la colaboración con clientes y proveedores. 100 años después, celebramos la historia mirando al futuro. Es la marca que creó la categoría de aceitunas en retail y que hoy sigue contando con una excelente acogida por parte de los cada vez más extensos mercados en los que estamos", concluye el CEO de Cándido Miró.