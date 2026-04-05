Las obras sin licencia de la Cámara de Alicante provocan otro agujero de 558.797 euros

Se cumple un año de la paralización de las obras de la Cámara de Alicante en el puerto tras hacer público INFORMACIÓN que el proyecto de la nueva sede carecía de licencia. Pasados los meses, el fallido centro que quería levantar Carlos Baño sigue provocando problemas en las cuentas de la entidad.

La auditoría, sobre el ejercicio de 2024 y cerrada en septiembre de 2025, revela que el presidente y su Comité Ejecutivo dieron por bueno el proyecto modificado, en el que proponía no utilizar la «planta ilegalizable» construida en Panoramis, sin esperar a la decisión del Ayuntamiento alicantino, que reiteró tres meses después, en diciembre, el derribo de la superficie en segunda altura y la «restauración de la legalidad urbanística vulnerada».

Esta decisión de 2025 tuvo su traducción en las cuentas de 2024, pues la Cámara alicantina imputó una depreciación en el valor del inmovilizado de 558.797,94 euros, es decir, que antes, ni si quiera de abrir las puertas, la nueva sede ya vale medio millón menos de lo previsto. Hay que recordar que el presupuesto que se ha destinado a la actuación se eleva a 4 millones (IVA incluido) y suponía la transformación de los antiguos cines del actual centro de negocios gestionado por Digital Corner.

La auditoría de 2024 advierte sobre la "incertidumbre" de las obras sin licencia de la Cámara. / Fuente: Portal de Transparencia de Cámara Alicante

La auditoría, que se ha publicado en el portal de Transparencia tras denunciar INFORMACIÓN el incumplimiento de la ley en esta materia, lanza dos advertencias en de alto riesgo en la segunda página bajo el epígrafe de «Apunte de énfasis». Por un lado, Seiquer Auditores Consultores indica que «la entidad ha registrado a 31 de diciembre de 2024 un deterioro de valor por importe de 558.797,94 euros, correspondiente a la parte de las obras afectadas» y, por otra, refleja la «incertidumbre» que supone incluir «en el epígrafe de inmovilizado en curso un importe de 3.393.983 euros correspondiente a las obras de adecuación de los locales arrendados en el Edificio Panoramis de Alicante, destinados a sede social de la entidad” Tal y como se describe en una de las notas, ya que “el Ayuntamiento de Alicante requirió la tramitación de licencia de obra mayor, encontrándose en la actualidad pendiente de resolución la solicitud presentada con un proyecto técnico modificado».

El mensaje va dirigido tanto a Carlos Baño como a todos los empresarios que conforman la Junta Directiva y que se dan por informados y enterados con la remisión de la auditoria y de la firma de la misma. Suscriben el informe los vicepresidentes Jesús Navarro y Eva Miñano y los vocales, María José Rocamora, Rafael Regalado; así como el presidente de Avecal, Vicente Pastor y el de CEV Alicante, César Quintanilla, junto a Rafael Hierro, que ejerce como tesorero.

Consecuencias

La paralización de las obras por decisión propia se produjo el pasado 8 de abril, horas antes de que la Policía Local fuera a realizar una inspección, y semanas antes de la anunciada inauguración de la sede. En la actualidad, el proyecto ha tenido consecuencias que se ramifican en diferentes apartados. En el caso económico, la maniobra ha supuesto no acceder a una subvención directa de 1,5 millones prevista por la Generalitat Valenciana, además de perder unos ingresos de 600.000 euros anuales por el alquiler de la sede originaria de la entidad, que es la actual de la calle Cervantes (antiguo Palas).

De izquierda a derecha, Fidel García, Rafael Regalado, Rafael Hierro, César Quintanilla, Carlos Baño, Jesús Navarro, Eva Miñano y M. Jesús Rocamora. / INFORMACIÓN

También ha significado cargar con un préstamo de 3 millones a la organización para los próximos años con sus respectivos intereses (150.000 euros este 2026). A lo que ahora hay que sumar una pérdida del valor del inmovilizado de medio millón.

En el plano urbanístico dentro del propio puerto, ha supuesto levantar la alfombra de las irregularidades alrededor del centro de negocios. La Autoridad Portuaria de Alicante ha abierto un expediente sancionador que, de manera inicial, se eleva a los 240.000 euros de multa por cinco infracciones entre las que se encuentra la puesta a disposición de espacios sin autorizaciones ni comunicaciones.

Además, en la estructura interna de la APA ha supuesto el cese de ya ex director Carlos Eleno, si bien se quiso poner distancia sobre causa y efecto. Fuentes portuarias han confirmado que Digital Corner ha presentado alegaciones y que, en la actualidad, se están analizando para la resolución definitiva prevista para la próxima semana.

En el área municipal, la empresa ha presentado un proyecto que sigue las líneas de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino para ajustarse a la normativa y donde las primeras comunicaciones dejan fuera la planta irregular de la Cámara.

Por último, está toda la deriva política e institucional con la ruptura de relaciones y momentos de gran tensión entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la entidad, Carlos Baño.