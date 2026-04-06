Emiliano Bermúdez: "El dinamismo de Alicante es superior al de Málaga y otras provincias"

La agencia inmobiliaria Donpiso ha dado el paso de abrir una oficina en la capital alicantina alentada por un mercado de segunda mano en ebullición que fue el tercero en ventas de España tras Madrid y Barcelona.

¿Por qué han dado ahora el paso de abrir oficina en la ciudad de Alicante?

Llevamos más de 40 años trabajando y nuestra estrategia es desarrollar una red de puntos de venta con diferentes: el digital y el físico. Esta es la número 95 que abrimos en España y la tercera en la provincia (Dénia y Benidorm). Para nosotros, Alicante es la capital de un área metropolitana y también, de una provincia que, de acuerdo, con los últimos datos, es de las que más proyección tiene en el sector. Además, esperamos abrir este año otras dos o tres más, como en Elche y playa de San Juan.

¿Qué factores diferenciales puede darme del mercado alicantino frente a otros de similares como a Málaga?

Frente, por ejemplo, a la provincia de Málaga, observamos que la andaluza es una zona muy consolidada desde el punto de vista residencial y asociado al producto alto standing. Sin embargo, el dinamismo de Alicante es superior al de Málaga y otras provincias. Para que se haga una idea: en Madrid se vendieron 81.600 viviendas; en Barcelona algo más de 73.000 y Alicante aparece con 54.000 ventas, cuando Málaga no llega a las 34.000. Por lo tanto, podríamos decir como titular que Alicante es el mercado más interesante en el sector inmobiliario en estos momentos a nivel nacional. Realmente, nosotros, al menos, lo vemos así.

¿Hemos alcanzado tope en los precios?

Nuestro marco global de cómo va a evolucionar el mercado, teniendo en cuenta que ahora los plazos son un poco aventurados, porque tenemos factores externos -guerra y nubarrón de la subida de tipos de interés - es que si el clima del mercado es positivo, el mercado seguirá evolucionando y si es negativo, el mercado llegará un momento que se parará e involucionará.

¿Aterrizándolo en Alicante?

Asociándolo un poco con la idiosincrasia de la provincia, pues tenga en cuenta que el precio medio por metro cuadrado a nivel nacional está entre los 1.500 y 2.000 euros y, en Alicante, está en 2.400. Es decir, la provincia alicantina tiene recorrido al alza. Es decir, a nivel de precios, la provincia alicantina tiene recorrido al alza; pero va a tener recorrido al alza si la situación que afecta a la oferta de la demanda se sigue manteniendo. El producto Alicante es un producto de elevado interés por el clima, por la gastronomía, por la calidad de vida y es un producto muy vendible en Europa.

Y de cara a este año, ¿qué se puede esperar?

En 2026, en el mercado global, vamos a asistir a un incremento más moderado de las compraventas. En 2025, se cerró con 500.000 ventas, que fue un incremento superior al 20% con respecto a 2024 y seguramente, para el cierre del 26 esas cifras se superarán de manera más moderada. Respecto a los precios, creemos que mientras la situación de la demanda siga como está, podemos esperar crecimientos entre el 5 y el 8%, salvo que haya un cataclismo.

¿Cómo es la cartera de la empresa en la provincia?

Muestra un poco la tipología de inmuebles que hay a la venta en Alicante que es una de las ventajas que tiene la zona y lo que permite trabajar de una manera muy intensiva el mercado. Nuestra cartera está compuesta de productos de segunda residencia cuyos propietarios se encuentran muchos en Madrid y otros no son residentes en España, pero utilizan la vivienda en periodos de vacaciones. Aquí cada vez tiene peso el propietario de países europeos, fundamentalmente Inglaterra.

¿Quién vende y quién compra en Alicante?

Los actuales propietarios le diría que son tanto nacionales como extranjeros -residentes y no residentes - estaría alrededor de un 60-65 % frente a un 35-40%. Cuando nos ponemos en el otro lado, los perfiles de los clientes se equilibran más y pueden llegar prácticamente a la mitad. Pero hay que tener en cuenta que, al final, la situación del mercado de inmobiliario está muy volcada actualmente hacia el concepto de la demanda. Estamos viendo que las compra-ventas se están ajustando. Hay alguna caída interanual en los últimos meses en torno al 5 o 7 %; sin embargo, los precios siguen creciendo con fuerza. Más de un 80% es producto de segunda mano y, en consecuencia, el parque de viviendas a la venta en Alicante -y esto es un efecto que se produce prácticamente en casi todos los mercados en el país- se reduce. Los precios no bajan porque la demanda sigue muy fuerte y, de una manera, muy potente y presiona muchísimo a la oferta.

Respecto a la demanda ¿hay cola?

Sí, en algunos productos como los de las zonas más tensionadas, por ejemplo, en la ciudad de Alicante tienes el centro o playa de San Juan o el casco histórico.

¿Cuánto dura un anuncio?

A veces ni se llegan a poner. Es el caso de los productos muy premium, en el sentido de áreas muy demandadas y que tienen un precio en la horquilla lo razonable. Por concretar, en Alicante estamos hablando de que si sale un inmueble localizado en el centro de la ciudad por debajo de los 3.000 euros por metro cuadrado dura muy poco. De hecho, la cartera a la venta en estas zonas es muy restringida.

¿Hay mucha diferencia entre interior y costa?

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La demanda es más alta y existe más presión sobre la oferta en los mercados más populares. Aquí incluimos las grandes ciudades costeras que tienen el plus de la demanda no nacional como pueda ser el caso de la ciudad de Alicante, que está de moda. Evidentemente, las ciudades del interior tienen menor volumen de demanda y tienen un precio más ajustado. No obstante, durante los últimos años, la zona de Alicante ha sido una zona buscada por los inversores, aunque la poca proliferación de la obra nueva y los problemas asociados al alquiler han sido negativo para la misma.