La falta de materias primas por la guerra de Irán amenaza con parar producciones industriales en Alicante

La alarma se ha instalado en la industria de la provincia de Alicante como consecuencia de la guerra de Irán. Y es que más allá del incremento generalizado de costes, el retraso que se está registrando en la recepción de materias primas, principalmente de plásticos y otros derivados del petróleo, está ya amenazando con paralizar cadenas de producción. El sector del plástico, precisamente, es el que más se está viendo afectado, aunque también empiezan a registrarse dilaciones en la llegada de componentes tanto en el calzado, el textil o el metal. Y eso no es todo, dado que la agricultura sufre igualmente desabastecimientos de fertilizantes, lo que puede terminar afectando al volumen de las cosechas.

Si persiste el problema, vamos a asistir en nada a interrupciones de la producción Héctor Torrente — Director de la patronal IBIAE

El cierre del estrecho de Ormuz, en pleno conflicto bélico entre EE UU, Israel e Irán, ha bloqueado la salida del petróleo de Oriente Medio, generando con ello no solo el incremento de los precios de los combustibles, sino disminuyendo la producción de materias primas derivadas del crudo. Y ese impacto ya se está empezado a notar en la industria, también la de la provincia de Alicante, con retrasos en la recepción de componentes que son indispensables para sus cadenas de producción.

Nuestro sector es muy estacional y las empresas se han abastecido con antelación José Antonio Pastor — Director de la patronal juguetera

El sector más afectado en este sentido es el del plástico, tal y como destaca Héctor Torrente, director general de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE), donde se concentra una buena parte de esta industria. Según sus palabras, "más allá de los precios, que se han duplicado, lo que más nos preocupa es la escasez de materias, hasta el punto de que si persiste un poco más el problema, vamos a asistir dentro de nada a interrupciones de la producción".

Se han roto las tarifas de temporada y ahora se negocia cada quince días Vicente Pastor — Presidente del calzado autonómico

Otro sector que tiene una fuerte dependencia del plástico es el juguetero, aunque de momento no se está registrando una afección importante. Según explica el director de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, "nuestro negocio es muy estacional, y si bien es ahora cuando las empresas van a iniciar la producción, también lo es que se han abastecido con antelación. En cualquier caso, estamos asistiendo a un panorama cada vez más preocupante".

Una cadena de producción de una empresa del sector plástico de la Foia de Castalla. / JUANI RUZ

El calzado, por su parte, sí que ya está sufriendo las consecuencias del conflicto. Así lo señala el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, quien argumenta que "el aumento de los precios energéticos y de determinadas materias primas, como los plásticos, está empezando a tener un impacto directo en los costes de producción de nuestras empresas, más allá de que también empezamos a registrar retrasos". Una situación a la que hay que sumar, añade, el encarecimiento de los costes logísticos. "Se han roto las tarifas de temporada y, en estos momentos, estamos en un escenario de negociación prácticamente quincenal, siempre con incrementos en el transporte", lamenta.

Estamos viendo cómo la tarifa energética nos sube y cada vez hay más retrasos Rosa Sánchez — Secretaria del metal provincial

Otro sector en el que el aumento de los costes de la energía tiene un fuerte impacto es el metal, tal y como subraya la secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Rosa Sánchez. "De momento estamos viendo cómo la tarifa energética nos sube, al tiempo que algunas empresas empiezan a tener problemas de suministro de determinados componentes. Lo que nos preocupa es que todo esto va a ir empeorando conforme avance el tiempo sin que se solucione el conflicto bélico", advierte.

Subsectores como los acabados van a sufrir más el encarecimiento energético Pepe Serna — Presidente del textil autonómico

Preocupación también es lo que hay en la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval). Su presidente, Pepe Serna, explica que "subsectores como el de los acabados van a sufrir con especial virulencia el aumento de los costes de la energía", a lo que suma, también, los retrasos que ya empiezan a sufrir algunas empresas en determinados abastecimientos.

La falta de fertilizantes se va a traducir en menos producciones agrícolas José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

Pero no solo la industria está padeciendo las consecuencias de la guerra. El impacto en la agricultura está siendo igualmente preocupante. Así lo atestigua el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien señala que la producción de fertilizantes también se ha reducido, por la dependencia que el nitrógeno, uno de sus principales componentes, tiene de los combustibles fósiles. "Aparte de que se han encarecido un 50 %, el problema es que están bajando las existencias, con los consiguientes retrasos", subraya, un problema que, enfatiza, "se va a traducir en menos producción agrícola".

Si la cosa sigue así, la ejecución de las obras asfálticas va a correr peligro Javier Gisbert — Presidente de la patronal FOPA

La construcción es otro de los sectores que está sufriendo las consecuencias del conflicto bélico, según el presidente de la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert. "Todas las materias primas -asevera- está registrando aumentos de precio que van del 15 % al 50 %", siendo el betún, un componente esencial del asfalto, lo que más se ha encarecido. "Si la cosa sigue así, nos podemos encontrar con que la ejecución de todas las obras con alto contenido asfáltico se ponga en peligro".