Nuevos récords de empleo: Alicante gana 11.663 afiliados en el mejor marzo de la historia y alcanza su cifra más baja de paro desde 2008

De récord en récord. Esa es la realidad del mercado laboral alicantino, que ha ganado 11.663 empleos en el mejor mes de marzo desde que se tienen registros. Un incremento en el que la principal protagonista ha sido la hostelería, con casi la mitad de los cotizantes generados, en un periodo marcado, en la última semana, por el inicio de la Semana Santa. Con esta nueva subida, la provincia alcanza los 774.182 afiliados a la Seguridad Social, situándose a solo 7.060 del récord absoluto de julio del año pasado. Pero no solo estos datos son destacables, dado que también ha tenido un buen comportamiento el paro, con un descenso de 1.213 personas que deja el registro en 117.064, lo que supone la cifra más baja registrada desde 2008.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social vuelven a traer buenas noticias para la provincia de Alicante. Y es que en marzo se han ganado 11.663 cotizantes con relación a febrero, lo que supone el incremento más notable registrado nunca en este mes. La hostelería, en un periodo claramente influenciado por la temporada turística de la Semana Santa, ha desempeñado un papel fundamental en este aumento del empleo, toda vez que ha aportado nada menos que 5.609 nuevos cotizantes, para instalarse en los 92.537.

Terrezas de restaurantes llenas en Alicante en esta Semana Santa. / ALEX DOMINGUEZ

También el comercio ha tenido un comportamiento positivo, aunque a bastante mayor distancia de la hostelería, pasando de 132.,402 afiliados a 133.139.

Fuera de las actividades relacionadas con el turismo, destaca la evolución que sigue teniendo el sector de la construcción, al pasar de 59.486 empleos a 60.297, al igual que la industria manufacturera, que igualmente presenta una dinámica al alza, transitando desde los 82.277 cotizantes a 82.397.

Otros sectores que presentan evoluciones al alza son la educación, que pasa de 51.791 a 52.359 empleos; las actividades sanitarias, de 70.350 a 70.769; las administrativas, de 45.999 a 46.805; las profesionales y científicas, de 35.501 a 35.680: y las inmobiliarias, de 15.332 a 15.452.

En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que han sufrido retrocesos en la afiliación, figura la agricultura, que ha bajado levemente, desde los 5.349 puestos de trabajo a 5.279.

Estas cifras tan positivas obtenidas en este último mes de marzo han servido para que en estos momentos la provincia cuente con 23.734 afiliados más a la Seguridad Social que hace justo un año.

Desempleo

Si la afiliación se mueve en datos de récord, no le va ni mucho menos a la zaga el paro, que en este mes de marzo ha alcanzado la cifra más baja registrada hasta la fecha. Y es que el descenso de 1.213 personas le ha permitido situarse en 117.064 desempleados, lo que supone la cifra más baja desde 2008, cuando se inició la recesión económica.

La playa del Postiguet llena esta semana pasada. / ALEX DOMINGUEZ

Como cabía esperar, también en este caso el turismo ha tenido mucho que ver con esta caída del desempleo, toda vez que en el sector servicios se han registrado 800 parados menos, lo que sitúa la cifra total en 81.348. La construcción, por su parte, contabiliza 427 desempleados menos, quedándose en 9.366, mientras que la industria experimenta un descenso de 105, dejando el baremo en 12.995. Menor ha sido el retroceso en la agricultura, de 21, situándose en 3.329. El único apartado en el que se registra un incremento es en el del colectivo sin empleo anterior, con 140 que pasan a dejar la lista en 10.027.

Con todo ello, y en términos interanuales, que la provincia de Alicante cuenta en estos momentos con 7.714 parados menos que en marzo de 2025.

Brecha de género

En lo que respecta a la brecha de género, hay que destacar que el 64 % del recorte del desempleo registrado este mes de marzo ha sido femenino, si bien todavía queda un largo camino por recorrer, teniendo en cuenta que las mujeres siguen suponiendo en la actualidad el 61 % del desempleo, con un total de 71.058.

Precisamente a este asunto se ha referido Yolanda Díaz, secretaria general de UGT en l'Alacantí-Les Marines, quien insta al Gobierno autonómico a "aplicar políticas activas de empleo novedosas con el objetivo de acabar con este mal endémico y estructural".

Turistas transitando esta Semana Santa por las calles de Elche. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, José María Ruiz, secretario de Empleo de CC OO en la misma demarcación, señala que los datos vuelven a evidenciar la "dependencia patológica" que la provincia de Alicante tiene de la actividad turística, de ahí que señale que "las políticas públicas deben dejar de mirar obsesivamente al cortoplacismo turístico y empezar a impulsar proyectos a medio y largo plazo que fortalezcan una industria sostenible".

Por último, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que la Comunidad Valenciana en su conjunto "registre la cifra más baja de paro desde 2008 y encadene tres meses entre las autonomías donde más desciende el desempleo interanual". Datos que, añade, "confirman que la Comunidad Valenciana va en la buena dirección, con un mercado laboral cada vez más dinámico y con mayores oportunidades para todos".