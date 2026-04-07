Arranca la campaña de la renta para más de un millón de alicantinos con importantes novedades

Pistoletazo de salida para la campaña de la renta 2025/26, en la que se prevé que más de un millón de alicantinos cumplan con este trámite, ya sea por obligación o para beneficiarse de alguna de las deducciones existentes y solicitar la correspondiente devolución. Una opción que este año podrán ejercer más contribuyentes que nunca en la provincia, tras la decisión de la Generalitat de ampliar el límite de ingresos para poder acogerse a las desgravaciones existentes por los gastos del dentista, las gafas o la factura del gimnasio.

La campaña también llega con mejoras para los que menos ganan. En concreto, con una nueva deducción de hasta 340 euros para quienes ingresen menos de 18.276 euros anuales, con la que el Gobierno quiere contrarrestar las consecuencias fiscales del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El año pasado la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) recibió 975.954 declaraciones en la provincia, un 2,74 % más que en el ejercicio anterior. De ellas, algo más de 610.000 resultaron a devolver, por importe conjunto de 543 millones, mientras que las que resultaron a pagar aportaron a las arcas públicas 824 millones de euros. Es decir, que Hacienda ganó 281 millones de euros con la campaña.

A falta de conocer las previsiones para este año, en el ámbito estatal la principal novedad es la deducción de hasta 340 euros para compensar el efecto de la subida del SMI. Tradicionalmente, quienes ganaban este sueldo no sufrían retención en su nómina, pero con los incrementos de los últimos años han pasado a tenerla.

Calendario de la campaña de la renta. / INFORMACIÓN

Para evitar que los impuestos se coman el incremento que se aprobó para el año pasado, la rama socialista y la de Sumar del Gobierno llegaron a un acuerdo para crear esta nueva deducción, que alcanza su máximo -los 340 euros- para quienes ganan 16.567 euros o menos, y se reduce progresivamente hasta los 18.276 euros. El único inconveniente, es que esto obliga a los afectados a realizar la declaración para recuperar el dinero, aunque formalmente no alcancen el límite de 22.000 euros que obliga a declarar.

Junto a lo anterior, otro de los cambios es el aumento en la tributación del ahorro, para las rentas más altas. En concreto, para las ganancias superiores a los 300.000 euros en intereses, acciones o ganancias patrimoniales se establece un nuevo tramo del 30 %, frente al 28 % que regía hasta el momento.

Gafas, gimnasio… y música

En cuanto al tramo autonómico, la renta de este año llega con buenas noticias para las clases medias, que ahora también podrán beneficiarse de las deducciones sociosanitarias y deportivas. Hasta ahora solo podían acogerse aquellos contribuyentes cuya renta no superara los 32.000 euros en tributación individual y 48.000 en conjunta, una cantidad que ahora se eleva hasta los 60.000 euros, en el caso de las declaraciones individuales, y de 78.000 para quienes la hagan con su cónyuge o pareja.

Demasiado tarde para ahorrar en la factura fiscal Como explica el vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira, una vez llegada la campaña de la renta ya es demasiado tarde para hacer nada que pueda reducir la factura fiscal. "La planificación hay que hacerla entre septiembre y diciembre. Es cuando aún se puede hacer algo para mejorar el resultado", explica el experto. En cuanto a los consejos, el principal es revisar que todos los datos incluidos en el borrador sean correctos y, en caso de querer aplicarse alguna deducción, recordar que debe disponerse de la correspondiente factura. Igualmente, recuerda que las deducciones autonómicas no vienen reflejadas por defecto en el Renta Web, por lo que es necesario introducirlas manualmente.

Esto permitirá que cerca de 300.000 personas más puedan solicitarlas en toda la autonomía, según los cálculos de la Conselleria de Hacienda. En concreto, se puede deducir hasta el 30 % del gasto en salud bucodental, hasta un máximo de 150 euros; el 30 % del coste de gafas y lentillas, hasta 100 euros; el 30 % del gasto en salud mental, con límite de 150 euros; hasta 100 euros por tratamientos de enfermedades raras o para quienes sufren Alzheimer; y hasta el 30 % de la cuota del gimnasio, con 150 euros de máximo.

A todas estas, además, este año hay que sumar la nueva deducción para el fomento de la música, que permite deducir hasta 150 euros por la compra de instrumentos y partituras, la tasa del conservatorio o la cuota de la banda de música.