Caos en las nóminas: la Seguridad Social obliga a recalcular a toda prisa las retenciones de miles de trabajadores

La Seguridad Social vuelve a desatar el caos en las asesorías. La publicación el pasado 30 de marzo de la orden con las nuevas bases mínimas y máximas de cotización está obligando a recalcular a toda prisa miles de nóminas de trabajadores de todo el país, lo que ha puesto al límite a los despachos profesionales, en plena campaña de declaraciones trimestrales y con el arranque de la renta a la vuelta de la esquina.

Una situación que también afectará a numerosos trabajadores, que pueden encontrarse con la desagradable sorpresa de que les aumente la retención y, en consecuencia, se reduzca el dinero que les ingresan mensualmente en el banco.

"Esta forma de operar no es de recibo, estamos hartos de que nos maltraten de esta manera", señala el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, José Crespo, expresando el malestar del colectivo.

La Seguridad Social determina cada año el importe de las bases máximas y mínimas, y los diferentes tramos sobre los que se aplican los porcentajes para determinar la cotización que deben pagar empresas y trabajadores mensualmente a este organismo para sostener las pensiones o las prestaciones de desempleo. Estas bases suelen incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, pero, al llevar tres años sin que se aprueben, es el Gobierno quien las establece por decreto.

Las bases de cotización determinan lo que deben abonar trabajadores y empresas a la Seguridad Social. / GETTY

Una situación que ha provocado que empiece el ejercicio sin que se sepa realmente cuánto se pagará ese año. En esta ocasión, además, la Seguridad Social ha hecho públicas las nuevas bases el 30 de marzo, solo unos días antes de las vacaciones de Semana Santa, señalando que se encargará de recalcular de oficio las cotizaciones de enero y febrero.

El problema está en las nóminas del mes de marzo, que deberán ser modificadas por las propias empresas, lo que ha sembrado el caos en sus departamentos de contabilidad o en las asesorías que les llevan esta gestión, ya que la mayoría ya estaban confeccionadas y pagadas.

Los que menos cobran

Como señala Crespo, los más afectados son los trabajadores que estaban por debajo de la nueva base mínima, lo que significa que inevitablemente verán subir su retención y cobrarán menos, pero también que las empresas deberán ahora pagar más por la parte que les corresponde de las cotizaciones sociales. "Además, con el riesgo de que, si no se corrige, puede hacerlo la Seguridad Social, con el correspondiente recargo y sanción", señala el presidente de los graduados sociales alicantinos.

Esto significa que la mayoría de empresas deberán ahora hacer una liquidación complementaria y rehacer las nóminas de muchos de sus trabajadores.

Por si todo esto fuera poco, el decreto ha sorprendido a las asesorías en plenas vacaciones de Semana Santa y cuando están ocupadas con las presentaciones trimestrales, que deben presentarse antes del día 20, y con el arranque de la campaña de la renta sobre la mesa. "Vamos con la lengua fuera, ya está bien de que siempre paguemos los mismos", apunta José Crespo, que también señala el aumento de los costes de asesoría que esta circunstancia va a representar para muchos negocios.

Y eso en los casos más afortunados, porque, como recuerda el portavoz de los graduados sociales alicantinos, todo este tipo de cambios requiere de actualizaciones informáticas, que ahora tienen que solicitar a sus proveedores, por lo que muchos ni siquiera han podido empezar a trabajar en el asunto todavía.

Desde el Consejo General de Graduados Sociales de España ya han anunciado que enviarán un escrito para denunciar la situación y exigir que sea la Seguridad Social quien se encargue también de oficio de modificar las retenciones de marzo.