Eurocaja Rural activa su estrategia de igualdad 2026-2030

Eurocaja Rural ha suscrito su IV Plan de Igualdad, un acuerdo negociado y rubricado por la Comisión Negociadora en representación de la Entidad y de la parte social, con el objetivo de consolidar las políticas de igualdad implantadas durante los últimos años, reforzar la prevención de cualquier forma de discriminación y seguir avanzando hacia una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Las integrantes de la Comisión Negociadora han suscrito el acuerdo que será aplicable a todas las personas trabajadoras y centros de trabajo que Eurocaja Rural tiene en la actualidad o pudiera tener en el futuro. Los objetivos del Plan aprobado, que tendrá vigencia hasta el año 2030, se desarrollan en 10 áreas de actuación, integradas por un total de 45 medidas dirigidas a garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad efectiva en el ámbito empresarial, conciliación, política retributiva, oportunidades laborales o prevención del acoso por razón de sexo, entre otras.

Eurocaja Rural asume la igualdad de oportunidades como un eje estratégico de su Política de Recursos Humanos y de su cultura corporativa, en coherencia con los valores de respeto, mérito y capacidad, fomentando la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El IV Plan de Igualdad suscrito tendrá una vigencia de 4 años (hasta el día 31 de marzo de 2030), y resultará aplicable a todas las personas trabajadoras y centros de trabajo que Eurocaja Rural tiene en la actualidad o pudiera tener en el futuro. Actualmente, la entidad financiera presta sus servicios en 11 comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria, Andalucía, Extremadura y Asturias.

El nuevo compromiso adquirido por la Entidad a través del IV Plan de Igualdad se extiende a todos los ámbitos de la organización en los que se desarrolla la actividad y, en particular, a los procesos de selección y contratación; la clasificación profesional; la promoción y el desarrollo profesional; la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo; la formación; la política retributiva; las condiciones de trabajo y empleo; la salud laboral; o las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre muchas otras.

Objetivos generales del IV Plan de Igualdad

El Plan se articula a través de 10 objetivos generales: Procesos de selección y contratación; Clasificación profesional, promoción y desarrollo profesional; Formación; Conciliación y corresponsabilidad; Comunicación; Infrarrepresentación femenina. Puestos de responsabilidad; Igualdad retributiva; Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y violencias sexuales; Protección a víctimas de violencia de género; e Igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, integrados por un total de 45 medidas.

Este IV Plan de Igualdad supone un avance respecto de la situación existente e incorpora medidas, indicadores y sistemas de seguimiento y evaluación orientados a garantizar su correcta aplicación y eficacia. Todo ello con la finalidad de continuar progresando en la consecución de la igualdad real y efectiva en el ámbito de la Entidad y, por extensión, contribuir al avance social en materia de igualdad.

15 años de implantación desde el I Plan de Igualdad

Desde el año 2011, Eurocaja Rural ha venido aplicando un Plan de Igualdad con la finalidad no solo de dar cumplimiento a las disposiciones legales, sino también de ser consecuentes con su filosofía y su compromiso empresarial y social, porque reducir desigualdades es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa.

El diagnóstico y la auditoría retributiva del IV Plan de Igualdad evidencian una evolución sólida en la Entidad: equilibro en la plantilla (51% mujeres y 49% hombres), empleo estable (96% indefinido a tiempo completo), apuesta por talento joven (más del 60% de las contrataciones 2024-2025 en tramo de edad 20-30 años) y una inversión sostenida en capacitación (más de 360.000 horas de formación en 2023-2025). A ello se suma un amplio catálogo de medidas de conciliación y apoyo, accesible a la plantilla según requisitos, que incluye, entre otras, ayudas económicas, permisos ampliados, horarios especiales, apoyos educativos y actividades familiares, así como mejoras en determinadas condiciones financieras. En clave de liderazgo, desde el I Plan de Igualdad, las mujeres han pasado a ocupar 158 puestos de responsabilidad; de las 271 promociones en el periodo, el 58,30% corresponde a mujeres.

Prueba del éxito de esta política promovida por Eurocaja Rural, significar la consecución del Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial otorgado a la Entidad por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2015, distintivo que se ha venido prorrogando de forma bianual, certificando así “el mérito de aquellas empresas especialmente comprometidas y destacadas por su avance en el cumplimiento efectivo de tales principios a través del acuerdo de los planes de igualdad con sus interlocutores sociales”.