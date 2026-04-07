Naviera Armas convoca sus accionistas para dar luz verde a la venta a Baleària

La venta de los principales activos de la naviera Armas a Baleària está un paso más cerca. Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera luz verde al traspaso de las unidades de negocio de la compañía en Canarias y el Estrecho, ahora es el administrador único de la firma, Sergio Vélez -designado por los acreedores de la empresa-, quien convoca a los accionistas para aprobar la operación.

Será el próximo 8 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde la compañía tiene su sede, y con un orden del día que también incluye la autorización para la transmisión de los buques Volcán de Tinamar y Volcán de Teno.

Un encuentro que, en principio, debe ser un puro trámite, si se tiene en cuenta que Armas está controlada actualmente por los fondos de inversión y entidades acreedoras de la naviera, que son quienes buscaron la venta de sus activos para recuperar la mayor cantidad posible de sus créditos.

Reparto de activos

El proceso de búsqueda de comprador dio como resultado la venta del negocio de la firma en varios bloques. Baleària se quedó las conexiones interinsulares en Canarias -un mercado en el que la naviera de Adolfo Utor no tiene presencia actualmente-, la que conecta la península con el archipiélago desde Cádiz, las del mar de Alborán (Málaga, Granada y Almería y sus enlaces con el norte de África) y una parte de las del Estrecho. Sin embargo, el grueso del negocio en esta última zona se adjudicó a la danesa DFDS.

Adolfo Utor, presidente de Baleària / Información

La CNMC ya ha dado su visto bueno a todas estas operaciones, con la excepción de las que corresponden al mar de Alborán, donde se están analizando los compromisos que ha puesto sobre la mesa Baleària para ver si son suficientes para garantizar la competencia.

A la espera de esta última autorización, tanto la naviera dianense, como la canaria han empezado a dar los pasos necesarios para el cierre de este traspaso, que se valora en unos 260 millones de euros.

Desde Baleària ya han indicado su intención de invertir alrededor de 45 millones de euros para mejorar la flota y las instalaciones de Armas con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece actualmente, mientas que esta última acaba de convocar a su junta general de accionistas para dar la aprobación final, tal y como exige la ley.

Con esta operación, la compañía con sede en Dénia sumará 15 buques y cerca de 1.500 empleados a las 40 naves y cerca de 2.600 trabajadores que ya tiene.