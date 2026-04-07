Moeve y Naturgy reaccionan a los nuevos descuentos de Repsol y también amplían sus rebajas por la guerra en gasolineras, luz y gas

La batalla comercial de descuentos en gasolineras continuará durante las próximas semanas. Moeve (antigua Cepsa) y Naturgy responden de nuevo a la estrategia de Repsol de prolongar las rebajas especiales en plena escalada de precios energéticos por la guerra en Oriente Medio. Moeve y Naturgy, que sellaron una alianza comercial el año pasado para ofrecer ventajas a los usuarios de ambas compañías, prorrogarán sus ventajas especiales y seguirán duplicando los descuentos cruzados en gasolineras, en luz y en gas otras dos semanas.

Los más de cuatro millones de usuarios adscritos al programa de fidelización Moeve Gow, y también los nuevos usuarios a partir de ahora, podrán acceder a descuentos de entre 10 y 67 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas con ambas compañías. La oferta especial estaba programada entre 24 de marzo y hasta el 6 de abril, pero ahora las dos energéticas los prorrogan hasta el 20 de abril.

Según los cálculos de las compañías, un conductor que realice un repostaje de 50 litros de combustible podrá obtener hasta 33,50 euros de saldo aplicando el máximo ahorro contemplado en la oferta. Los descuentos obtenidos podrán canjearlos los clientes tanto en los servicios contratados de luz y gas con Naturgy como en futuros repostajes y recargas eléctricas en la red de más de 1.300 estaciones de servicio de Moeve en España.

Los conductores podrán obtener un saldo de 10 céntimos por litro en su repostaje, el doble de lo habitual. Si se identifican con la aplicación móvil Moeve Gow, obtendrán dos céntimos adicionales, alcanzando 12 céntimos por litro. Asimismo, los usuarios del 'Plan Multienergy' sumando su contrato de luz o gas y repostajes accederán a rebajas de 20 céntimos por litro, y si añaden el servicio de mantenimiento de Naturgy logran hasta 30 céntimos por litro.

Además, combinando el mantenimiento y el suministro de luz y gas, el ahorro alcanza los 40 céntimos por litro. Y se obtiene un mayor ahorro, de hasta 60 céntimos por litro, si además se instalan las placas solares con Naturgy. En total, el ahorro máximo llegaría a 67 céntimos por litro si se utiliza en el pago la aplicación móvil de Moeve Gow y la tarjeta bancaria Gow.

Repsol marca el paso

Repsol se adelantó la semana pasada y metió presión a sus rivales anunciando la prórroga hasta el próximo 3 de mayo de las rebajas especiales para particulares y profesionales que lanzó cuando se estaban disparando los precios de los carburantes y que inicialmente estaban previstos sólo hasta el final de la Semana Santa.

Tras el lanzamiento del plan ‘anticrisis’ del Gobierno, que incluye rebajas fiscales para los combustibles (con una bajada del IVA del 21 al 10% en los carburantes y la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos) y ayudas especiales para los transportistas y el campo, Repsol extenderá sus descuentos ampliados para conductores de sus programas de fidelización y de pago Waylet.

De manera habitual, la petrolera ofrece en sus 3.300 gasolineras a los conductores que paguen con Waylet descuentos de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de las energías que tengan contratada con el grupo (luz, gas, autoconsumo solar…). Hasta el próximo 3 de mayo y en pleno terremoto en el sector por los precios disparados de los combustibles, la compañía eleva estas rebajas hasta entre los 10 y los 40 céntimos por litro de carburante. Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro a quienes cuenten con la tarjeta Solred.