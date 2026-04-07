El turismo nacional salva la Semana Santa en Alicante al concentrar el 60 % de la ocupación hotelera

Todos los pronósticos y objetivos cumplidos. Este puede ser el resumen del comportamiento de la demanda hotelera en Semana Santa tanto en la Comunidad Valenciana, en general, como en la provincia de Alicante, en particular. Y es que se han superado todos los indicadores de previsión, aunque gracias, sobre todo, a los turistas nacionales, que han representado el 62 % de la ocupación frente al 38 % de los extranjeros. Un fenómeno que hay que atribuir al encarecimiento de los carburantes y los billetes de avión, que ha propiciado la búsqueda de destinos de cercanía, invirtiendo con ello los porcentajes que vienen siendo habituales.

La reserva de última hora, según la información facilitada por la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, "ha funcionado con fluidez, potenciada por la buena climatología, una oferta hotelera y de alojamiento moderna y funcionando a pleno rendimiento y unos destinos turísticos preparados para la gestión de los momentos más importantes del inicio de la temporada turística".

La playa del Postiguet, de Alicante, llena de turistas esta Semana Santa. / ALEX DOMINGUEZ

En este sentido, los resultados recabados por BigData Hosbec del periodo central de la Semana Santa confirman las previsiones de hace una semana, con una ocupación hotelera media en la Comunidad Valenciana del 88,2%, una vez más con Benidorm en punta de lanza, con un 89,8 %, y en que la Costa Blanca, sin incluir este municipio, se ha situado en el 82,2 %. En lo que respecta al resto del territorio autonómico, la provincia de Valencia ha contado con un 92,7 % de ocupación, con la capital en el 97,2 %, mientras que la provincia de Castellón se ha quedado en un 84 %, siendo Peñíscola el municipio más destacado, con un 85,3 %.

Nuria Montes, asimismo, destaca que la previsión de reacción de los mercados de proximidad y de la reserva de última hora también se ha cumplido, en el actual contexto de aumento de los precios de carburantes y billetes como consecuencia de la guerra de Irán.

Pasajeros pasando por la terminal el aeropuerto Alicante-Elche. / AXEL ALVAREZ

Así, frente a escenarios habituales de un dominio del turista internacional, la Semana Santa ha supuesto un refugio para el mercado doméstico, toda vez que los turistas españoles alojados en hoteles han subido hasta el 62 %, mientras que los internacionales (con reservas mucho más adelantadas) se han quedado en el 38 %. Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania y EEUU en València son los principales mercados internacionales que han pasado por esta Semana Santa.

Tarifas

Y no sólo estos datos de ocupación son buenos, sino que, destaca la secretaria general de Hosbec, "también han sido mejores que el año pasado los datos de producción económica, con tarifas medias que han estado un 3,7 % por encima de la Semana Santa de 2025, lo que significa directamente una mayor recaudación tributaria por impuestos derivados de todo el consumo turístico".

La favorable ocupación hotelera, asimismo, no solo tiene su efecto en los días centrales de la Semana Santa, sino que se arrastra también a esta semana de Pascua, que es periodo de vacaciones escolares y que tiene buenas previsiones en cuanto a reservas "on the books", ya que se suma también una reactivación de todo el mercado de empresas y del turismo de negocios.