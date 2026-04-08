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Aagesen anima a las eléctricas a hacer pública toda su información sobre el apagón

Aagesen anima a las eléctricas a hacer pública toda su información sobre el apagón

Aagesen anima a las eléctricas a hacer pública toda su información sobre el apagón

Madrid

Madrid, 23 mar (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha invitado este lunes a las eléctricas a hacer pública toda la información de la que disponen sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, porque sería lo mejor para "todos los ciudadanos".

En su intervención ante la comisión del Senado que investiga el 'cero eléctrico', Aagesen ha insistido en que, antes del incidente, "no había aviso, alerta ni señal de que pudiera ocurrir lo que ocurrió", por lo que su departamento no tuvo constancia a este respecto.

Durante la comparecencia, el senador del PP Miguel Ángel Castellón se ha referido a las conversaciones entre técnicos del operador del sistema, Red Eléctrica, y de las compañías eléctricas, con carácter previo al apagón, y ha preguntado a Aagesen si la publicación de estos audios contribuiría a una mayor transparencia.

"Sería transparencia que se hiciera pública cualquier información del 28 de abril", ha respondido la ministra, que ha recordado que, con motivo de la elaboración del informe del comité de expertos liderado por Transición Ecológica sobre este incidente, se pidió que los datos fueran públicos.

Sin embargo, sólo una compañía, Red Eléctrica, dio su visto bueno, ha subrayado.

Por ello, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo ha querido aprovechar la "oportunidad" que le ha brindado el senador popular y ha pedido a las empresas que, "como es su información y está bajo su disposición, que por favor la hagan pública".

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"Sería lo mejor para todos los ciudadanos y también para ustedes, para esta cámara y para todos los españoles", ha sentenciado Aagesen.

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