La Agencia Tributaria devolverá 436 millones en la campaña de la renta en Alicante

Menos devoluciones y más ingresos. Eso es lo que espera la Agencia Tributaria de la campaña de la renta de este año en la provincia, en la que espera rozar ya el millón de declaraciones. En concreto, 998.569, la mayor cifra de la historia y un 2,3 % más que en la campaña anterior.

Al menos esas son las previsiones que el organismo público ha difundido ese miércoles, coincidiendo con el arranque de este periodo, que ha resultado más accidentado de lo esperado, al no estar disponibles todavía en Renta Web las deducciones autonómicas relacionadas con la salud o la música.

Del total de declaraciones previstas, casi dos de cada tres -hasta un total de 616.789- resultarán a devolver, lo que significa un ligero incremento del 1 % sobre el año pasado. Eso sí, la cantidad que Hacienda ingresará a estos contribuyentes será menor que la de 2025, ya que, al menos según estos cálculos, se quedará en 436 millones de euros, un 0,5 % por debajo.

De esta forma, la devolución media se situará en 706 euros, de acuerdo con el dossier distribuido por la AEAT.

Por su parte, las declaraciones positivas, en las que el contribuyente tiene que pagar, sumarán 268.339, un 3,9 % más. Pero la cantidad a abonar se incrementará bastante más, un 7,2 %, hasta los 859 millones, con un importe medio de 3.201 euros.

Esto significa que el resultado de la campaña para Hacienda será más que positivo, ya que la diferencia entre ingresos y devoluciones será de 423 millones de euros a favor de la Administración.

Calendario de la campaña de la renta. / EUROPA PRESS

Calendario

Tras el arranque de este miércoles, el plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio. La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan ‘Le Llamamos’) y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la ’app’ con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.