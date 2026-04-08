Los maquinistas convocan cinco nuevos días de huelga en el TRAM de Alicante

Las secciones sindicales de Semaf en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han convocado cinco nuevos días de huelga en el TRAM de Alicante y Metrovalencia como ampliación de los paros iniciados en marzo ante el "malestar" de los maquinistas ante la "inacción" de la empresa sobre las propuestas de seguridad operacional y el bloqueo de mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio Colectivo.

En concreto, serán los días 16, 21, 23, 28 y 30 de abril en las franjas horarias de 07.00 a 10.00 horas, de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas en todas las líneas del TRAM y Metrovalencia, según ha detallado la organización sindical en un comunicado, en una medida de fuerza que amenaza con extenderse también durante el verano.

La convocatoria de huelga responde a las 30 reivindicaciones presentadas a FGV en dos comisiones de resolución de conflictos: de un lado los diez puntos relativos a la seguridad operacional técnica y de otro los puntos relativos al convenio colectivo.

Aspecto del TRAM en la última convocatoria de huelga. / ALEX DOMINGUEZ

Entre otras, demandan el reconocimiento profesional de los maquinistas, la justicia organizacional, la fidelización del personal en puestos con roles críticos de seguridad, la implantación de la "cultura justa" y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal.

En el marco de este conflicto se ha celebrado este miércoles una nueva reunión de mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana (TAL), al que Semaf ha acudido "con plena voluntad" de alcanzar un entendimiento, para lo que ha planteado al equipo mediador una propuesta orientada a mejorar la seguridad operativa, técnica, normativa y organizacional como "eje vertebrador" de la misma.

Sin embargo, la organización sindical ha lamentado que FGV haya "rechazado cualquier acuerdo y, con ello, haya preferido continuar con un calendario de conflictividad que amenaza con extenderse a lo largo del verano, rechazando establecer las medidas de mejora de la seguridad y de la profesionalización la empresa de acuerdo a los estándares europeos que rigen en otros marcos normativos ferroviarios de España".

Pasajeros en la estación central del TRAM en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

El comité de huelga presentó en la mediación la propuesta concreta de aceptar trasladar a la comisión de convenio colectivo todas las cuestiones planteadas en la convocatoria de huelga, a condición de que FGV aceptara implantar el punto primero del acuerdo de desconvocatoria de huelga estatal, suscrito tanto por el Ministerio de Transportes como por Semaf junto con las principales organizaciones convocantes.

Dicho punto, avalado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), supone el inicio de la equiparación de los sistemas de seguridad ferroviaria entre todas las redes del Estado, "con independencia de la administración tutelar del servicio". La propuesta fue trasladada al equipo mediador con toda la documentación para su valoración, pero, según Semaf, FGV "la rechazó de plano en la misma reunión de la mediación".

Inmovilismo

Al respecto, el secretario de Ferrocarriles Autonómicos de Semaf, José Javier Bleda, ha denunciado que este "inmovilismo certifica que la visión mantenida durante 40 años, en la que el maquinista tiene que ser siempre el culpable y responsable de todo, sin dotarle de medios, herramientas ni reconocimiento, es la forma de gestión por la que apuesta la dirección de la empresa, que nunca recoge avances técnicos y establecer unos marcos de seguridad apropiados".

A su vez, se ha preguntado "cómo es posible que a nivel estatal sea posible un acuerdo de desconvocatoria de huelga de diez páginas que mejoran los sistemas de seguridad y FGV sea totalmente incapaz de aceptar unos mínimos amparados por la AESF y el propio Ministerio de Transportes" y ha considerado que esto "solamente se explica bajo la idea de que la seguridad no es necesaria". "Porque, mientras los maquinistas asuman la responsabilidad de los fallos del sistema, nada tiene que cambiar", ha añadido.