Revolut fija su nueva sede en Europa occidental en el corazón financiero de París

Revolut redobla su apuesta por Europa occidental. El neobanco británico, que acumula ya más de 70 millones de clientes a nivel mundial y hasta ahora tenía su sede operativa en Lituania, ha tomado la decisión de localizar sus operaciones en el oeste del Viejo Continente en París. Así, la nueva oficina complementará a la sede global, localizada en Londres, y será empleada para celebrar lanzamientos, celebrar talleres y sesiones informativas.

Una intersección clave

La fintech ha anunciado este miércoles la firma de un contrato de arrendamiento, válido por 10 años, de un edificio situado en la intersección entre el distrito parisino de la Bourse, centro neurálgico de las finanzas francesas, y el barrio de Sentier, donde han fijado su sede varias de las tecnológicas más importantes del país. Según ha detallado el banco, la apertura de esta nueva oficina está prevista para principios de 2027.

La nueva sede del neobanco británico, que servirá como 'hub' para sus operaciones en Europa occidental (Francia, España, Portugal, Alemania, Irlanda e Italia, entre otros países), cuenta con 2.417 metros cuadrados distribuidos en seis plantas. Se trata de un edificio construido originalmente en el siglo XIX. Como parte de este traslado, Revolut tiene previsto instalar su logotipo en la planta baja del edificio, reforzando así su presencia física en París y su compromiso a largo plazo con sus clientes franceses.

La importancia de Francia... y España

El mercado francés es clave para Revolut. La fintech cuenta con más de 7 millones de clientes en el país, por lo que se encuentra aún un paso por delante del mercado español, con seis millones de clientes. Pese a que París albergará la sede de las operaciones de Revolut en el continente, desde el neobanco han resaltado en numerosas ocasiones la importancia de España. Uno de los ejemplos que demuestra esta preponderancia es el 'hub' tecnológico de Barcelona, donde se gestan algunas de las decisiones de producto más importantes del grupo a nivel global.

Tras anunciar su nueva sede, Revolut cuenta con grandes planes para Francia. Su hoja de ruta incluye la obtención de su licencia bancaria francesa, la incorporación de más de 400 nuevos profesionales y el objetivo de alcanzar una plantilla de 1.500 expertos vinculados al nuevo banco en un corto plazo. Todo ello se enmarca en un plan de inversión regional de 1.000 millones de euros, hitos que consolidan la ambición de la compañía por convertirse en la entidad bancaria líder de Europa.

Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO de Europa Occidental en Revolut, afirmó que “esta ubicación es el reflejo fiel de la identidad de Revolut en la región: un nexo de unión entre el legado del centro financiero de París y la energía de Sentier, el indiscutible epicentro del ecosistema tecnológico de la ciudad. La combinación de centralidad, conexiones internacionales y un ambiente premium hicieron de este enclave la opción lógica para albergar nuestra sede para Europa Occidental".

Por su parte, el también francés Antoine Le Nel, jefe de Crecimiento y Marketing de Revolut, sostuvo que "con más de 25 millones de clientes, Europa Occidental es actualmente la región más grande y de mayor crecimiento para Revolut, y sigue ofreciendo un importante potencial aún por explotar. Francia se sitúa en el centro de este impulso, motivo por el cual hemos elegido París para establecer nuestra sede regional".