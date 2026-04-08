Uepal reclama más inversión para evitar que la saturación de la red eléctrica frene la construcción y la industria en Alicante

Los empresarios alicantinos levantan la voz ante la saturación de la red eléctrica en la provincia, que mantiene en la cuerda floja numerosos proyectos urbanísticos e industriales por falta de capacidad. El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), César Quintanilla, ha demandado al Gobierno cambios normativos que faciliten las inversiones necesarias para mejorar los tendidos y garantizar que no haya problemas de suministro.

Los cambios que propone la entidad empresarial pasan por eliminar el tope máximo para todo el sector de la distribución eléctrica que hoy está fijado en el 0,13 % del PIB, nivel máximo de inversión autorizada. "Es una contradicción que no se permita invertir todo lo que es necesario para actualizar la red en la provincia cuando hay demanda y un alto nivel de saturación. Nuestro futuro empresarial está condicionado a la capacidad de conexión a la red y de disponer de electricidad, fundamental para el desarrollo de los sectores industriales y de la vivienda, hoy condicionado a la incapacidad de la red de dar respuesta por su saturación en la provincia de Alicante", ha apuntado Quintanilla.

Esta ha sido una de las conclusiones de la jornada Sin Red no hay desarrollo: el reto eléctrico de la provincia de Alicante, organizada por UEPAL y celebrada con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Alicante.

La charla, moderada por el profesor de la UA, Armando Ortuño, contó con la participación del jefe de zona de Iberdrola en Alicante, César Calomarde; el director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, Antonio Martínez-Canales.

Los participantes en el foro. / INFORMACIÓN

En su intervención al cierre de la sesión, Quintanilla señaló como "grave contradicción que las empresas distribuidoras estén dispuestas a invertir y que esta acción esté condicionada a un tope presupuestario para evitar subidas del precio eléctrico. Entiendo que las inversiones hay que hacerlas cuando hay necesidad, y si se hacen ahora no serán necesarias más adelante, así que no debe estar limitado a su repercusión en un incremento del coste del recibo eléctrico porque hay medidas de control para ello".

En este sentido, el responsable de Iberdrola, César Calomarde, avanzó que la previsión de inversión autorizada en la provincia de Alicante para el periodo 2027-2029 es de 67 millones de euros, aunque cifró la inversión realmente solicitada en virtud de la capacidad de la empresa y las necesidades de la compañía en una inversión de 111 millones de euros para actualizar la red y asegurar la atención a toda la demanda.

Por su parte, el director general de Energía y Minas explicó las iniciativas en materia de simplificación administrativa para la conexión a la red de los proyectos industriales y residenciales. Argüelles lamentó la lentitud para adecuar las planificaciones en la red de distribución a medio y largo plazo a las demandas empresariales de la provincia.

Desde su punto de vista, "la provincia y la Comunidad en su conjunto tenemos una posición privilegiada para acoger proyectos industriales, gracias al mix energético estable y al bajo precio de la energía, solo necesitamos actualizar la red a la demanda real y previsible", ha añadido. El objetivo de la Generalitat es avanzar en la autonomía plena en materia energética, incrementar la electrificación y dejar de depender de combustibles fósiles, gracias al mix de producción que hoy puede disfrutar la Comunidad Valenciana.

Otro momento del evento. / INFORMACIÓN

Para facilitar la gestión de los proyectos, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante colaborará con la Conselleria en la revisión administrativa de la documentación del tejido empresarial, para evacuar en menor tiempo los plazos de solicitud de conexión a la red.

Energía y desarrollo

Para el empresariado de la provincia de Alicante, en voz del presidente de UEPAL, "disponer de acceso a la red es condición esencial para el desarrollo industrial" y apeló a las administraciones porque "creo que este problema deja de ser meramente técnico para ser una cuestión de prioridad política y de planificación económica de Estado".

Quintilla apuntó que "producir nuestra propia energía generaría, a un precio competitivo, reducir nuestra dependencia y, además, tener capacidad de distribución y de conexión donde hay demanda".

La situación de saturación de la red afecta a todo el sector industrial y tiene un fuerte impacto en el sector de la vivienda, o la misma planificación de nuevo suelo industrial o la ampliación de los existentes.