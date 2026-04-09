El Estado avala un proyecto del Puerto de Alicante para descargar buques con vehículos robóticos

Puertos del Estado ha avalado un proyecto impulsado por el Puerto de Alicante que busca el despliegue de vehículos robóticos para la descarga de buques sin intervención humana. Esta es una de las 19 iniciativas procedentes de la Autoridad Portuaria alicantina que han quedado incluidas en la última convocatoria de proyectos comerciales del programa Ports 4.0, dotado con seis millones de euros, entre las que también se incluyen sistemas de inteligencia artificial para la inspección automática de infraestructuras portuarias, sensores y cámaras para prevenir accidentes laborales, o la introducción de algas para la limpieza de las aguas. Los proyectos salidos de Alicante suponen el 35,8 % de todos los que han sido incorporados a dicho programa.

El programa Ports 4.0 constituye la principal herramienta de apoyo a la innovación abierta en el sistema portuario español, fomentando la colaboración entre empresas, startups, universidades y centros tecnológicos. En la actual convocatoria, de los 91 proyectos que han quedado incluidos y que, en principio, recibirán financiación, 19 corresponden al Puerto de Alicante, lo que ha sido calificado como un éxito por parte del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez.

Terminal de mercancías del Puerto de Alicante. / Jose Navarro

Entre las iniciativas que han recibido el aval destaca la presentada por la empresa Ant Machines, cuyo objetivo es el despliegue de varios robots (estructuras móviles para el arrastre de contenedores), trabajando en modo enjambre, coordinados entre sí y conectados al sistema operativo de la terminal, para que lleven a cabo operaciones automáticas de descarga de buques sin intervención humana.

Otro proyecto de interés es el de BCN Port Innovation, consistente en la reducción de riesgos laborales graves en operaciones de descarga de contenedores en terminales portuarias, a través de un sistema de percepción multimodal basado en sensores, cámaras y radares. También resalta el de Pix Force Tecnología, que ha planteado una solución basada en la inteligencia artificial y visión por computador para inspección automática de infraestructuras portuarias sin necesidad de parar.

De Mediterranean Algae, figura el desarrollo de una tecnología de limpieza masiva de aguas portuarias por medio de algas; de Biosostenibilidad Proteica, un sistema biotecnológico de biorremediación para la degradación de hidrocarburos en medios acuáticos; y de Umibot Smart Solutions, la implantación de robótica autónoma para la limpieza del puerto.

En la relación también figura el proyecto ya avanzado por este diario, promovido por Asesoramiento y Servicios de Drones, que busca convertir drones autónomos en una infraestructura operativa permanente del puerto, con inteligencia artificial para vigilancia, inspección, emergencias y mantenimiento predictivo.

Panorámica del Puerto de Alicante, con contenedores de mercancías en primer término. / ALEX DOMINGUEZ

Junto a todos ellos, aparece el proyecto de Actividades de Consultoría Técnica, Investigación y Servicios Avanzados para implantar un sistema inteligente para gestionar sistemas de seguridad; el de Datintel, para una infraestructura de inteligencia estratégica orientada a puertos medianos: y el de Sistemas de Montajes Industriales, para instalar dispositivos de monitorización y control en tiempo real de los consumos de cualquier tipo de instalación.

Otros que figuran en el listado son los de Icommunity Labs & Tech, para validar un modelo de registro de evidencias operativas asociadas a las escalas de buques; el de Prolymer Technical, para la implantación de microcapas termoaislantes; el de Setesur, para el desarrollo de una plataforma de integración y análisis de datos aprovechando la infraestructura instalada; y el de GuardeBox, para el intercambio seguro de información entre todos los actores del puerto.

Hidrógeno

La relación se completa con los proyectos de Metanol Reformer, para un generador estacionario basado en hidrógeno a partir de metanol; el de Garimper, para un sistema de detección temprana de fugas; el de Sistemas Avanzados de Tecnología, para la predicción, simulación y apoyo a la decisión en la gestión ambiental portuaria; el de Odis, para el suministro de agua a buques; y el de Usyncró, para una red de blockchain.

El Puerto de Alicante pretende implantar estos proyectos, aunque ya ha avanzado que dará prioridad al sistema de robots para la descarga de buques, la reducción de riesgos laborales mediante sensores y cámaras; la robótica para la limpieza de puertos; y la gestión logística a vuelo de dron.

Cabe reseñar que, junto a estos 19 proyectos, el Puerto de Alicante ha presentado otras 16 candidaturas a la modalidad de ideas del programa Ports 4.0, dotada en este caso con 750.000 euros.