El diésel vuelve a subir tras caer por la rebaja del IVA

El precio de los carburantes ha tenido un comportamiento desigual durante los últimos días tras la aplicación de la rebaja del IVA al 10%, puesto que el diésel, que encadenó hasta diez semanas al alza antes de esta bajada fiscal, se ha encarecido un 2% mientras la gasolina ha experimentado un leve descenso.

Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Servimedia, que muestran que con respecto a hace un año el diésel cuesta un 25,8% más mientras que la gasolina es solo un 2,4% más cara.

En concreto, el precio medio de la gasolina esta semana en España es de 1,554 euros por litro, lo que supone un descenso del 0,26% con respecto a los 1,558 euros de la semana pasada. Con ello, es un 5,4% más costosa que antes del inicio de la guerra en Irán.

Gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo.

Por su parte, el del gasoil es de 1,813 euros por litro, un 2% más alto que los 1,777 euros de la última referencia. En su caso ha subido un 27,4% desde la última semana de febrero, previa al ataque de Estados Unidos a Irán.

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 85,47 euros, 22 céntimos menos que la semana anterior, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 99,72 euros, un euro y 98 céntimos más que en la última referencia.

De esta manera, el importe medio de la gasolina en España sigue por debajo de la media de la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se ha fijado en 1,949 euros por litro y el del gasoil también, ya que es de 2,159 euros. También es inferior el de la gasolina a la media de los países de la UE que se sitúa en los 1,88 euros por litro, y el del gasoil, puesto que es de 2,115 euros.