Los gigantes turísticos esperan un ingreso adicional de 194 millones de euros en 2026 por el impacto de la guerra de Irán

Los gigantes turísticos esperan un incremento adicional de los ingresos de 194 millones de euros en 2026 por el impacto de la guerra de Irán. El sector se beneficiará de un alza de 4.329 millones de euros fruto del aumento de turistas, tanto nacionales como internacionales; pero al mismo tiempo sufrirá un impacto negativo por el alza de los precios de 4.045 millones de euros, según la estimación del lobi turístico Exceltur, que agrupa a las grandes empresas del sector como Meliá o Iberia.

Se trata, por tanto, de un impacto positivo, aunque limitado, que supone un alza del 0,8% de la contribución del sector a la economía española que ascenderá hasta los 227.157 millones de euros de durante el año. Esto se traduce en que el crecimiento de la actividad turística en España para el conjunto de 2026 hasta el 2,5% (6,7% en términos nominales), frente al 2,4% previsto en el mes de enero y por encima del 2,3% (5,3% nominal) que espera el Banco de España para el conjunto de la economía española.

Eso sí, estas cifras se sostienen siempre que el conflicto tenga una "duración limitada, acotada territorialmente y se resuelva con una estabilidad duradera", según el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli. "Estaríamos en un contexto de extraordinaria complejidad si eso no fuera así. Eso sería un escenario que todos confiamos que no se produzca porque entonces la preocupación sería extrema. La guerra es el peor enemigo del turismo", ha añadido.

La zona de conflicto en Oriente Medio y su área de influencia del Mediterráneo Oriental con destinos turísticos tan relevantes como Turquía, Egipto o Arabia Saudita recibió en 2025 un total de 181 millones de turistas, de los cuales 46,9 millones son turistas europeos que de no ir a estos lugares podrían redirigirse a España. Exceltur no quiere dar la cifra de la cantidad de turistas que calculan que vendrán a España.