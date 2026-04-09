La juguetera Injusa refuerza su capacidad financiera para impulsar el crecimiento internacional

La juguetera Injusa, con sede en Ibi, ha cerrado un acuerdo para reforzar su capacidad financiera y afianzar una nueva etapa de crecimiento e internacionalización gracias a la reorganización del 70 % de su estructura financiera a largo plazo. El acuerdo, que cuenta con el aval de cuatro entidades bancarias, supone un paso relevante para la firma, al permitir adaptar su base financiera a las necesidades actuales de la compañía y a su plan de negocio para los próximos años. Con ello, explican desde Injusa, se gana solidez para seguir impulsando la actividad industrial y el posicionamiento como fabricantes de juguetes en España.

La operación ha estado respaldada por Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell, entidades que acompañan habitualmente a la compañía y cuya participación, subrayan las fuentes consultadas, refleja la confianza en la trayectoria de Injusa y en su proyecto empresarial. Durante este proceso, la empresa ha contado además con el apoyo de GB Consultores, que ha prestado asesoramiento técnico y financiero en la consecución del acuerdo.

Planta de producción de Injusa. / Juani Ruz

Con 80 años de historia, Injusa afronta esta nueva etapa apoyada en la fortaleza de una marca consolidada, en una reconocida capacidad de diseño y fabricación y en una presencia internacional construida a lo largo de décadas. Este nuevo capítulo, enfatizan desde la empresa, posiciona a la firma alicantina para continuar trabajando para garantizar su compromiso con la calidad, el diseño y la fabricación en España.

La compañía señala que este acuerdo le permite mantener el foco en seguir desarrollando propuestas diferenciales en movilidad infantil y juego al aire libre, así como avanzando en su diversificación hacia nuevas categorías, entre ellas la de mascotas, a través de su marca Loboo.

Algunos de los vehículos que fabrica la compañía. / Juani Ruz

“Este acuerdo nos permite afrontar el futuro con una base más sólida y seguir centrados en lo esencial, como es el negocio, nuestros clientes y la innovación”, declara Luis Berbegal, CEO de la compañía.

La culminación de este proceso consolida la hoja de ruta de la empresa para seguir generando valor desde el tejido industrial de la Foia de Castalla, comarca reconocida como el Valle del Juguete, manteniendo su vocación de crecimiento y su apuesta por la evolución constante del negocio.

Trayectoria

Injusa es una de las compañías históricas del sector juguetero español. Fundada en los años 40, la empresa ha desarrollado a lo largo de casi 80 años una sólida trayectoria en el diseño y fabricación de juguetes de exterior y vehículos infantiles. Pionera en distintas categorías dentro del sector, cuenta hoy con una amplia presencia internacional y una oferta que abarca vehículos eléctricos a batería, triciclos, correpasillos, vehículos a pedales y juguetes de jardín.