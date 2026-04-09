Llorca exige ahora a la Agencia Tributaria que aplique "cuanto antes" las deducciones por las gafas o el gimnasio en la renta

Después de no haber sido capaz de convalidarlas definitivamente antes del inicio de la campaña de la renta, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reclama ahora a la Agencia Tributaria la máxima celeridad para que los contribuyentes de la Comunidad Valenciana puedan aplicarse las deducciones sociosanitarias aprobadas por el Consell.

Ha sido durante la presentación de la campaña por parte de la Conselleria de Hacienda, en la que, pese a asegurar que no quería "entrar en polémicas", no ha dudado en responsabilizar al organismo estatal por la imposibilidad de aplicar estas deducciones en el programa Renta Web hasta la fecha.

El origen del problema está en la decisión de la Generalitat de ampliar de 32.000 a 60.000 euros, en el caso de las declaraciones individuales, y de 48.000 a 78.000, en las conjuntas, del límite máximo de renta para poder beneficiarse de esta medida. Además, junto a las deducciones por gastos sanitarios o actividad física, se ha creado una nueva para ayudar con los gastos de la formación musical o la cuota de la banda.

El pleno del Consell dio luz verde a los cambios a finales de febrero, y los respectivos decretos se publicaron en el DOGV el 3 y el 6 de marzo, pero todavía faltaba su convalidación definitiva por parte de las Cortes, que se produjo a finales de marzo. De esta forma, la convalidación definitiva no se publicó en el DOGV hasta el día 8 de abril, el mismo del arranque de la campaña, lo que impidió que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pudiera incorporarlas a sus programas.

Deshabilitación temporal

Para evitar problemas, el organismo estatal optó por deshabilitar temporalmente la casilla e informar a los contribuyentes de que debían esperar para poder aplicarse estas deducciones, según explicaron ayer a este diario desde la propia AEAT. Entre otras cosas, porque si hubieran introducido el cambio y luego las Cortes no los hubieran convalidado, se habría generado un problema mayor.

Calendario de la campaña de la renta. / INFORMACIÓN

Sin embargo, Pérez Llorca no lo ve de la misma manera. El presidente de la Generalitat ha defendido que las administraciones están obligadas a "no generar confusión y dudas" sobre las deducciones fiscales, al tiempo que ha destacado que los decretos -no su convalidación- fueron publicados los pasados 3 y 6 de marzo, según informa Europa Press. Considera, por tanto, que "ha habido tiempo suficiente" para que estas deducciones estuviesen en la aplicación informática de la Agencia Tributaria.

Tras remarcar que no pretende "polemizar", ha reclamado a la AEAT "claridad y que, cuando hay errores informáticos o no se llega a tiempo, no confrontar, sino solucionarlo". Ha urgido a que las deducciones se las puedan aplicar los valencianos "cuanto antes", ya que ha insistido en que "son una realidad desde el 3 y desde el 6 de marzo".

Respecto a qué deben hacer las personas que ya hayan hecho su declaración y no se hayan podido aplicar las deducciones, Llorca ha señalado que es la Agencia Tributaria "quien tiene que dar la información". Además, ha explicado que la AEAT ha trasladado a la Generalitat que los afectados podrán corregir y modificar su declaración "en el momento en el que estén las deducciones ya subidas a la página web".

"Creo que ha habido tiempo de sobra. Si no se ha hecho, no voy a entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha abundado.

Política fiscal "justa"

Más allá de la polémica, Pérez Llorca ha reiterado que el objetivo de la Generalitat es que los impuestos vayan destinados a sufragar "unos servicios públicos fuertes", dentro de una política fiscal "justa y no confiscatoria" como refleja el lema de la Generalitat para la campaña: 'Lo justo es pagar lo justo'. Por eso se ha comprometido a "seguir bajando impuestos a las clases medias y trabajadoras para seguir siendo una sociedad mucho más justa".

Pérez Llorca, con el conseller José Antonio Rovira. / INFORMACIÓN

"No es justo que un valenciano pague la infrafinanciación a la que nos somete el Gobierno", ha manifestado, para comparar las subidas de impuestos aprobadas por el actual Ejecutivo central desde 2018 y su "máximo histórico de recaudación en 2025" con las rebajas fiscales de la Generalitat desde 2023 que, según él, no han impedido aumentar el pasado ejercicio la recaudación en un 13,4% respecto a 2024.

Como conseller de Hacienda, José Antonio Rovira ha insistido en que la Comunidad Valenciana "en menos de tres años ha pasado de ser un infierno fiscal a convertirse en la comunidad autónoma con el mayor número de deducciones fiscales, hasta 41 grupos diferentes". Según ha indicado, desde mediados de 2023 los valencianos "se han ahorrado 410 millones" en los impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales o deducciones".

Rovira también ha puesto en valor el "compromiso del Consell con la familia y el fomento de la natalidad" mediante las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, así como para la conciliación de la vida familiar con la laboral.