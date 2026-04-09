El paro y los bajos salarios alejan la economía alicantina de la media nacional

El fuerte crecimiento que experimenta la provincia de Alicante sigue sin llegar a todos. A pesar de la fortaleza que reflejan las grandes cifras, con un aumento de las exportaciones o un sector turístico en ebullición, los bajos salarios y un volumen de parados mucho mayor de lo que le correspondería por población siguen lastrando la renta per cápita de la demarcación. Un problema que solo se corregirá con una mayor diversificación del tejido productivo, en el que ganen peso sectores de mayor valor añadido.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Alfredo Millá, durante la presentación del informe trimestral de coyuntura que elabora la organización.

De esta forma, Millá ha señalado que "los datos confirman que Alicante mantiene una base económica sólida, especialmente en aquellos sectores con mayor apertura exterior, que están actuando como auténticos motores de crecimiento". Sectores como la exportación, que cerró el año con un incremento del 5,41 %; el turismo, donde la fuerte demanda internacional compensó la caída de los visitantes; o la construcción, con un incremento del 92 % en los visados para nuevas viviendas en el tramo final del año.

Un dinamismo que se tradujo en un fuerte repunte de la creación de empresas -se registraron 1.833 nuevas sociedades en el último trimestre del año, un 18,3 % más-, y también en una importante creación de empleo. Así, la provincia ya encadena 58 meses seguidos de aumentos interanuales en la afiliación al Régimen de la Seguridad Social y 161 meses con un aumento de los autónomos superior al nacional.

Desequilibrios

Sin embargo, todos estos datos no pueden ocultar, según los responsables de Ineca, las debilidades estructurales que aún arrastra la provincia y que se resumen en un modelo económico que, en muchos casos, sigue generando empleo de menor valor añadido, con salarios por debajo de la media nacional y con un tejido empresarial excesivamente atomizado, a lo que hay que sumar un volumen de paro todavía preocupante.

Sobre esta última cuestión, el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, ha hecho hincapié en la distancia que aún separa a Alicante del resto del país. Así, mientras en el conjunto de España hay 11,1 desocupados por cada 100 trabajadores de alta en la Seguridad Social, en el caso de la provincia son 15,6 parados por cada 100 trabajadores en activo, la novena tasa más alta de todo el país. "O sobran parado o faltan afiliados", ha señalado Llopis, para destacar el importante desequilibrio que muestra este indicador, a pesar del fuerte descenso que ha experimentado el desempleo en los últimos años.

Un momento de la presentación del informe de coyuntura de Ineca. / JOSE NAVARRO

Pero, sobre todo, lo más preocupante y lo que realmente marca la diferencia -a la baja- en Alicante son los salarios. La provincia repite en el puesto 47 de 52 en cuanto a la base media de cotización de los trabajadores, con una media de 328 euros menos que la media.

La causa de esta brecha hay que buscarla en la diferente distribución de los puestos de trabajo. Así, el director de estudios de Ineca ha puesto como ejemplo las diferencias entre Alicante y Valencia. Así, la primera tiene un mayor peso del empleo en la construcción, la hostelería y el turismo, mientras que en la provincia vecina hay más empleados en la industria manufacturera o en actividades administrativas.

A todo lo anterior hay que añadir los problemas cada vez más graves de accesibilidad a la vivienda o el impacto de la guerra de Irán, que supondrá un nuevo repunte en los precios, aunque desde Ineca no se atreven a cuantificar de cuánto será.

Diversificación

Ante esta situación, Alfredo ha apuntado que el reto no es solo mantener el ritmo de crecimiento actual, sino transformarlo. "Necesitamos avanzar hacia una economía más diversificada, con mayor peso de la industria, la innovación y los servicios avanzados, que permita mejorar la productividad y generar empleo de mayor calidad", ha asegurado.

"Alicante tiene las bases para hacerlo, pero requiere una visión compartida y una apuesta decidida por reforzar su modelo productivo. Solo así podremos garantizar un crecimiento más equilibrado, sostenible y capaz de traducirse en bienestar real para el conjunto de la sociedad. Estamos ante el reto de transformar crecimiento en desarrollo".