La patronal de transporte de viajeros impugna dos adjudicaciones en Alicante por vulnerar la libre competencia
Los recursos afectan a la línea entre Torrevieja y Alicante y a la que enlaza la capital de la provincia con Guardamar, Orihuela y Benferri
La Asociación Gestión de Transporte de Viajeros (GTV) ha presentado sendos recursos contra dos adjudicaciones de servicios de transporte público de viajeros por carretera realizadas por la Generalitat Valenciana, al considerar que vulneran los principios de publicidad, transparencia, no discriminación y libre concurrencia que exige la normativa europea. Los recursos, en concreto,, afectan a la línea entre Torrevieja y Alicante y a la que enlaza la capital de la provincia con Guardamar, Orihuela y Benferri.
Según la información facilitada desde GTV, la asociación ha interpuesto recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra la resolución de 10 de marzo de este año, por la que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación adjudicó directamente a Avanza Movilidad Levante, S.L. el contrato de servicio de transporte público CE-704, entre Torrevieja y Alicante, con un valor estimado de 7.624.597 euros.
La adjudicación, explican, se tramitó como medida de emergencia al amparo del artículo 5.5 del Reglamento europeo 1370/2007. Sin embargo, GTV sostiene que no concurren las circunstancias que avalarían ese procedimiento excepcional, puesto que las concesiones afectadas (CVA-090 y CVA-002) llevan caducadas desde 2013 y 2016, respectivamente, sin que la Administración haya completado una licitación en libre concurrencia en más de una década. Además, la asociación añade que solo se recibió una oferta, la del propio operador incumbente, por lo que solicita la suspensión cautelar de la adjudicación.
Paralelamente, GTV ha anunciado recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la adjudicación del servicio de transporte público CE-714, que enlaza Benferri, Orihuela, Guardamar y Alicante, a Bus Sigüenza, S.L. por un importe de 1.577.739 euros, así como contra la formalización del correspondiente contrato.
La asociación recuerda que el propio TSJCV ya anuló en dos ocasiones adjudicaciones directas de emergencia realizadas por la Generalitat en el mismo sector y con idéntico patrón de conducta, citando sendas sentencias de adjudicaciones realizadas en su momento a Edetania Bus y a Autocares Herca, ambas confirmadas por el Tribunal Supremo.
Según GTV, las dos establecen una doctrina clara, como es que la inactividad administrativa prolongada en la licitación de concesiones de transporte no puede servir de fundamento para recurrir al procedimiento excepcional de adjudicación directa de emergencia. En palabras de la propia jurisprudencia, remarca, la Administración no puede crear artificialmente situaciones de emergencia mediante su propia inacción para eludir después los principios de libre concurrencia y transparencia.
Igualdad
Con estas acciones judiciales, GTV señala que reivindica el derecho de las empresas del sector a competir en igualdad de condiciones por la prestación de servicios públicos de transporte de viajeros. Así, la asociación insta a la Generalitat Valenciana a abandonar la práctica de las prórrogas indefinidas y las adjudicaciones directas reiteradas, y a proceder a la licitación competitiva y transparente de las concesiones, tal y como, remarca, exige el reglamento europeo y como han ordenado reiteradamente los tribunales.
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