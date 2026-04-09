La presidenta de EDEM y consejera de Mercadona, Hortensia Roig, y la directora territorial de CaixaBank, Olga García, se suman a la lista de ponentes de Opendir

La presidenta de la escuela de negocios EDEM y consejera de Mercadona, Hortensia Roig, y la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, protagonizarán el próximo 21 de mayo el diálogo ‘Liderazgo, educación y empresa’ en el marco del congreso Opendir, que tendrá lugar en el Auditorio de la Diputación. Son las dos nuevas incorporaciones al programa de este evento organizado por El Círculo- Directivos de Alicante, que este año cumple su quinta edición.

Licenciada en Derecho, Hortensia Roig forma parte del patronato de Cotec y del patronato de los Premios Rei Jaume I. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Fórum de la Empresa Familiar y del Fórum de AVE y es la primera mujer española en formar parte del Advisory Board de la prestigiosa Berklee Collegue of Music de Boston. Hija del fundador de Mercadona, Juan Roig, también forma parte del consejo de administración de esta cadena de supermercados desde hace 33 años.

Roig compartirá escenario con Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia para abordar los desafíos de la educación en la formación de nuevos liderazgos en las compañías. Licenciada en Ciencias Económicas, Olga García acumula más de tres décadas de experiencia en el sector financiero desarrollando su carrera profesional en Banesto, Caja Murcia, Banco Mare Nostrum o Bankia, que en 2021 se fusiona con CaixaBank.

La directora territorial de CaixaBank, Olga García. / INFORMACIÓN

"Opendir sigue avanzando en un programa con ponentes de altísimo nivel para ofrecernos puntos de vista diferentes, novedosos y creemos que de gran utilidad para todas las personas asistentes en un momento de extrema incertidumbre como el actual", ha subrayado la presidenta de El Círculo, Eva Toledo. Y ha recordado que este foro fue impulsado para "ofrecer nuevos puntos de vista y perspectivas en la economía, la gestión empresarial, el liderazgo, las finanzas, la geopolítica o la salud".

Más ponentes

Otros ponentes confirmados en esta quinta edición son el tenista, entrenador y fundador de Ferrero Tennis Academy, Juan Carlos Ferrero; el cofundador y CEO de Facephi, Javier Mira, este último como representante del talento alicantino; el politólogo Pablo Simón; Sandra Moñino, CEO de Nutriciónate y autora del best seller “Adiós a la inflamación”; y el escritor y guionista, Albert Espinosa.

El encuentro, con entradas a la venta en opendir.es, se celebrará en el ADDA de 9 a 15 horas y congregará de nuevo a 1.200 directivos y directivas en una jornada de encuentro y sinergias.