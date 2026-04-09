El Servicio Público de Empleo abrirá una oficina provisional en Elche para reducir el colapso en la atención

Solución de emergencia ante una situación caótica. Eso es lo va a hacer el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que en colaboración con Labora, va a abrir de forma inminente una oficina provisional en Elche debido a que conseguir una cita presencial se ha convertido en una misión prácticamente imposible desde que hace nueve meses tuviese que cerrar la que estaba operativa en Carrús por graves deficiencias de seguridad y mantenimiento. Las instalaciones provisionales van a quedar situadas en el centro de formación ocupacional del propio Labora, en una medida que se espera sirva para evitar que numerosos usuarios tengan que seguir desplazándose a otros municipios para poder realizar sus trámites.

Fue en junio del año pasado cuando se procedía a la clausura de la oficina del SEPE situada en Carrús, en la calle Pedro Moreno Sastre de Elche, tras una inspección en la que se detectaron graves deficiencias en materia de seguridad y mantenimiento. El municipio pasaba así de contar con tres oficinas de atención al público hace pocos años, a quedarse con una única sede para gestionar las prestaciones relacionadas con el desempleo.

Los Pisos Azules, donde está previsto que se instale la oficina definitiva. / AXEL ALVAREZ

Y las consecuencias no se hicieron esperar, dado que a pesar de la redistribución de los empleados, tres en la única oficina operativa que hasta ahora quedaba en Elche, ubicada en Altabix, otros siete en teletrabajo, y uno en la Dirección Provincial de Alicante, la realidad es que desde la clausura los usuarios han visto como se ha ido deteriorando de forma progresiva el servicio, hasta llegar a un punto en el que conseguir una cita presencial es poco menos que una utopía.

Según han explicado a INFORMACIÓN algunos de los afectados, para pedir cita existen dos vías, la telefónica y la telemática, pero éstas se dan en cuentagotas, toda vez que la única oficina del SEPE que está ahora misma operativa en el municipio carece de capacidad para atender la gran demanda existente. De hecho, las instalaciones que cerraron en Carrús venían atendiendo a 3.000 usuarios mensuales, que han tenido que ser absorbidos, como se puede apreciar, de manera precaria, por la de Altabix.

Tanto es así, que muchos usuarios se están viendo obligados a desplazarse a otros municipios para poder realizar trámites tan necesarios como el cobro de la prestación por desempleo o declaraciones anuales de renta en el caso de las personas que reciben ayudas. Un éxodo alentado, también, por la posibilidad de perder la prestación si la gestión no se realiza en tiempo y forma.

Ls Dirección Provincial del SEPE en Alicante. / PILAR CORTES

El problema añadido a esta situación caótica es que la solución no se vislumbraba a corto plazo, toda vez que las previsiones iniciales pasaban por reabrir la oficina clausurada en un nuevo emplazamiento, concretamente en la calle Mariano Benlliure, en los Pisos Azules, una vez reformadas una de las dos sedes que tiene Labora -antiguo Servef- allí. Sin embargo, eso no se esperaba hasta 2027, generando con ello una situación insostenible.

Pues bien, finalmente, y ante el evidente deterioro del servicio, tanto el SEPE como Labora han optado por acordar la apertura de una oficina provisional que quedará ubicada en el centro de formación ocupacional de esta última entidad, en el paraje de Huertos y Molinos, a espaldas del parque infantil de tráfico.

Así lo ha señalado a este diario Mayte Macíá, representante de CC OO en la comisión mixta de salud laboral de SEPE y Labora, en una medida que ha confirmado el propio director de Labora, Antonio Galvañ, quien ha explicado que las dependencias están ya habilitadas, a la espera de algunos retoques informáticos y la incorporación de los trabajadores de la oficina clausurada en junio. "Siempre se procura tener la mejor colaboración para prestar un servicio adecuado a desempleados y demandantes de empleo", ha indicado Galvañ. De no surgir ningún contratiempo, la oficina podría estar operativa este mismo mes de abril y, como queda dicho, de forma provisional hasta que definitivamente pueda disponerse de las nuevas dependencias en los Pisos Azules.

Resto de la provincia

Mayte Maciá, por su parte, ha explicado que, si bien el año pasado había múltiples problemas para conseguir citas en las oficinas del SEPE del conjunto de la provincia, la situación ha mejorado en los últimos meses de forma notable, hasta el punto que las dificultades se circunscriben en la actualidad prácticamente solo a Elche. "Se ha originado un cuello de botella enorme con la clausura de la oficina de Carrús", lamenta.

Para el resto, destaca, "todos los días a primera hora se dan citas presenciales con regularidad". Y con una tranquilidad añadida de cara a los usuarios, dado que, remarca, "el plazo que tienen para realizar sus trámites empieza a contar desde el momento en que consiguen la cita, de manera que se ahorran agobios y consecuencias indeseadas, como la pérdida de prestaciones"