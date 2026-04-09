La vaca de Ale-Hop cumple 25 años en plena forma

Cuando, con solo 17 años, Vicente Grimalt decidió dejar la agricultura y dedicarse al comercio, poco podía imaginar que acabaría siendo el fundador de una de las cadenas de tiendas más populares de España, con presencia también en Portugal, Croacia o Italia. Empezó vendiendo sombreros mexicanos en su Gata de Gorgos natal, para pasar a abrir una tienda de menaje y mobiliario en Dénia.

Sin embargo, el verdadero salto lo dio cuando en 2001 puso en marcha Ale-Hop, que desde entonces se han consolidado como uno de los mayores referentes en el sector de los bazares. Y todo gracias, en buena medida, a la idea que tuvo de colocar una vaca a tamaño natural en la puerta de sus establecimientos, lo que conseguía llamar la atención de todo el que pasara por la calle, en una de las mejores acciones de marketing que se recuerdan.

La cadena, que ahora tiene su sede y sus principales instalaciones logísticas en la población valenciana de Bellreguard -una consecuencia de la falta de suelo industrial de la Marina Alta-, celebra este año su 25 aniversario y lo hace en plena forma.

A lo largo de este tiempo, Ale-Hop ha experimentado una expansión sostenida, con más de 350 puntos de venta y presencia internacional en Portugal, Croacia e Italia, donde la cadena incluso tiene uno de sus establecimientos junto a los canales de Venecia.

Experiencia de compra

Según explican desde la propia firma, su éxito se basa en ofrecer una experiencia de compra que va más allá del producto, destacándose por la cercanía, accesibilidad y creatividad. En definitiva, en crear una conexión emocional con los "hopers", como han bautizado a sus clientes.

Varios trabajadores de Ale-Hop. / INFORMACIÓN

Las cifras avalan esta estrategia. En el año 2024, la compañía logró una cifra de negocio de 254 millones de euros, de los que 51 se convirtieron en beneficio neto. Y eso a pesar de la fuerte inversión de 18 millones que realizaron.

Semejante rentabilidad ha permitido que la firma de la familia Grimalt funcione sin necesidad de recurrir a la financiación bancaria para su desarrollo, lo que supone una tranquilidad añadida para sus propietarios y trabajadores.

El diseño propio sigue siendo el pilar estratégico que le permite diferenciarse y mantenerse coherente en todos los mercados. La profesionalización de sus procesos y su capacidad de adaptación, incluso en momentos de crisis, le han permitido seguir evolucionando con una identidad sólida y un fuerte vínculo con sus clientes, proveedores y trabajadores.

Ale-Hop está trabajando en una serie de activaciones y acciones durante 2026 para conmemorar su 25º aniversario. Este aniversario no solo recuerda el recorrido de la marca, sino que refuerza su compromiso con sus clientes, trabajadores y con el futuro de la empresa.