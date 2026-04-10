El aumento de la base de cotización fuerza a 55.000 autónomos de Alicante a pagar 135 euros más al mes este año

Un tercio de los autónomos, en el caso de la provincia de Alicante alrededor de 55.000, verán subir sus cotizaciones mínimas 135 euros más al mes en este 2026. La base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España se ha elevado a 1.424 euros, lo que supone en cotización una cuota mensual de 435 euros. El incremento ha recibido duras críticas por parte de la Federación de Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que no ha dudado en calificarlo de "salvajada".

“El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42 % la base de cotización (de 1.000 a 1.424 euros) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros al mes. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos", ha declarado Alberto Ara, presidente de ATA Comunidad Valenciana. En el territorio autonómico ,en concreto, son 150.000 autónomos los afectados, 55.000 de ellos pertenecientes a la provincia de Alicante.

Según explican desde ATA, la Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, y en 2024 y 2025 se tenía que fijar en presupuestos. Sin embargo, añaden, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros. “Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos presupuestos”, ha asegurado Ara.

Sede de la Tesorería de la Seguridad Social. / EP

En ATA subrayan que si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica, se podrán encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1.000 euros (la que declara el 60 % de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tenga una base de 1.424 euros mes. El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el o la autónoma colaboradora 435 euros.

En España hay más 3.400.000, de los cuales unos 1.200.000 son societarios o colaboradores de autónomos. Esta cifra, como queda dicho, supera las 55.000 personas en la provincia de Alicante.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026”, ha añadido el presidente de ATA Comunidad Valenciana. “El Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos”, ha remarcado.

Mujeres

La mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural. Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de ellos.