El caos de las deducciones del Consell reduce un 11 % la presentación de declaraciones de la renta en los primeros días

El caos originado por el retraso del Consell en aprobar los nuevos límites de renta para las deducciones sociosanitarias, que ha impedido incluirlas a tiempo en el programa Renta Web, ha provocado que la cifra de declaraciones presentados en los primeros días de campaña en la provincia se haya reducido de forma notable.

En concreto, frente al incremento de más del 8 % que se ha registrado a nivel nacional, ante las cada vez mayores facilidades para realizar este trámite de forma telemática, la Agencia Tributaria ha recibido en Alicante un 11,06 % menos presentaciones. Una situación que se repite, incluso con mayor intensidad, en Castellón y València.

Aunque desde la propia Agencia Tributaria señalan que son múltiples los factores que pueden haber influido en este inesperado descenso, lo cierto es que también reconocen que muchos contribuyentes estarían esperando a que el programa se actualice para aplicarse correctamente estos beneficios fiscales, que permiten desgravarse parte de la cuota del gimnasio o el gasto en gafas o en formación musical, entre otros.

Así, los datos recopilados hasta este viernes -es decir, en los primeros dos días de campaña- apuntan que ya han cumplido con Hacienda 53.428 alicantinos, lo que supone 6.647 menos (-11,06 %) que en el mismo periodo de la anterior campaña de la renta. En el caso de Castellón se han presentado 17.762 declaraciones, un 11,21 % menos; y en Valencia el descenso alcanza el 16 %, con un total de 74.582.

Por su parte, a nivel nacional, la Agencia Tributaria ya tiene en su poder la declaración de 2.213.035 contribuyentes, un 8,07 % más.

Menos devoluciones

A este respecto, cabe destacar que toda la caída se concentra en aquellos contribuyentes que tienen derecho a devolución (se han recibido 45.210, 7.079 menos), mientras que la presentación de declaraciones a pagar o neutras se ha incrementado.

Calendario de la campaña de la renta. / INFORMACIÓN

En este sentido, desde la AEAT explican que los primeros días de campaña suele recibirse aquellas declaraciones más sencillas, las que son más fáciles de revisar por los propios contribuyentes. Muchos de ellos estarían optando por esperar para poder aplicarse las deducciones autonómicas, aunque la AEAT también permite hacerlo a posteriori, es decir, con la presentación de una declaración autocorrectiva.

Como viene contando este diario, la campaña de la renta arrancó sin que la Agencia Tributaria hubiera incluido los nuevos límites de renta para aplicarse las deducciones sociosanitarias del Consell -que pasan de 32.000 a 60.000 euros, en las declaraciones individuales, y de 48.000 a 78.000 en las conjuntas-, debido a que no fue hasta el propio día 8 de abril cuando su convalidación se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tampoco dio tiempo a incorporar la nueva deducción por formación musical. Aunque desde el Ejecutivo valenciano han tratado de echar balones fuera señalando que los decretos aprobados por el pleno del Consell se publicaron el 3 y el 6 de marzo -para asegurar que habría dado tiempo de realizar las modificaciones necesarias en Renta Web-, lo cierto es que la convalidación por parte de las Cortes no se produjo hasta final de mes y no se publicó en el DOGV hasta el 8 de abril.

Ante esta situación, la AEAT optó por deshabilitar las casillas e incorporar un mensaje advirtiendo a los contribuyentes de que esperaran para presentar la declaración hasta que finalizara el proceso legislativo necesario para que los cambios tuvieran vigencia.

Captura de pantalla de una declaración de la renta, este miércoles. / INFORMACIÓN

Desde el organismo estatal aseguran que se introducirán los cambios necesarios para poder aplicarse estas deducciones "lo antes posible".

Las deducciones

La normativa autonómica permite deducir hasta el 30 % del gasto en salud bucodental, hasta un máximo de 150 euros; el 30 % del coste de gafas y lentillas, hasta 100 euros; el 30 % del gasto en salud mental, con límite de 150 euros; hasta 100 euros por tratamientos de enfermedades raras o para quienes sufren alzhéimer; y hasta el 30 % de la cuota del gimnasio, con 150 euros de máximo.

A todas estas, además, este año hay que sumar la nueva deducción para el fomento de la música, que permite deducir hasta 150 euros por la compra de instrumentos y partituras, la tasa del conservatorio o la cuota de la banda de música.

En total, la Generalitat asegura que más de un millón de ciudadanos de la Comunidad Valenciana podrán beneficiarse de estas medidas.