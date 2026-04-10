El Foro Rural Sustentable celebra nueva edición en Ourense

El rural vuelve a situarse en el centro del debate con la celebración de la cuarta edición del Foro Rural Sustentable, una cita que reunirá a algunos de los principales agentes comprometidos con la transformación, la innovación y la sostenibilidad del rural en España. El encuentro tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de este mes abril en O Castro de Caldelas (Ourense), consolidándose como un espacio de referencia para pensar, compartir y activar propuestas de futuro.

Impulsado por la Fundación Galicia Sustentable, el Foro nace con un objetivo claro: convertir el rural en un territorio de prosperidad real, a través del conocimiento, la colaboración y la puesta en común de iniciativas capaces de generar cambios concretos. Más que un lugar de reflexión, el evento quiere llegar a ser una herramienta para promover alianzas, abrir debates y favorecer medidas que respondan a las necesidades del medio rural.

El rural piensa por sí mismo

La trayectoria de las ediciones anteriores ha reforzado una idea central: el rural no necesita que otros hablen por él, sino contar con espacios propios en los que analizar sus retos, debatir sus oportunidades y definir las condiciones necesarias para su desarrollo. En esa línea, el Foro Rural Sustentable 2026 quiere seguir consolidándose como un lugar en el que el rural piensa por sí mismo y proyecta su transformación desde dentro.

Comité Organizador

Con intención de garantizar esa conexión directa con la realidad cotidiana del rural, el pasado mes de diciembre se constituyó el Comité Organizador, un órgano consultivo clave en la construcción de esta edición. Está integrado por Marcos Pérez (Fundación Galicia Sustentable), Cristina Fernández-Armesto (Casa Grande de Xanceda), Xosé Lois Lamazares (Daveiga), Jesús Mazaira (Eras Moniz), David Sueiro (Gallo Celta), Nuria Varela-Portas (Pazo de Vilane), Miriam Pérez (Galería Vilaseco) y José Manuel Andrade.

La programación arrancará el viernes 17 de abril con varias sesiones de trabajo entre expertos invitados, destinadas a elaborar un documento base con propuestas estructuradas que servirá de punto de partida para el desarrollo del foro público.

Ya el sábado 18, el Foro abrirá un espacio de reflexión compartida con la participación de voces destacadas como el escritor y comunicador Emilio del Río, el periodista Manuel Campo Vidal, el politólogo Manuel Mostaza, la fundadora de Pazo de Vilane, Nuria Varela-Portas, o Lucías Castro, gerente de Datalife, hub de innovación digital de las pymes rurales. A ellos se sumarán también las jóvenes granjeras Lucía Martínez, Lucía López y Rocío Vázquez, representantes de una nueva generación que encarna el presente y el futuro de un rural vivo, innovador y con capacidad de liderazgo.

La edición de 2026 marcará, además, un punto de inflexión con el traslado del Foro a una nueva sede en plena Ribeira Sacra: el Castelo de O Castro de Caldelas. Se trata de un enclave cargado de simbolismo, que refuerza el espíritu del encuentro y su mensaje de fondo: la prosperidad del rural no surge por casualidad, sino de la capacidad de los territorios para organizarse, cuidar sus recursos y generar comunidad.

Foro Rural Sustentable

El Foro Rural Sustentable es un evento de la Fundación Galicia Sustentable impulsado por grandes compañías como son Hijos de Rivera, Abanca y Gadis para favorecer el encuentro de ideas y propuestas que provienen directamente de iniciativas que están realizando una contribución a la sostenibilidad del rural.

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Se trata de un evento de carácter anual que reúne a expertos, profesionales, investigadores, empresarios y representantes de la sociedad civil para discutir y promover la sostenibilidad del rural.