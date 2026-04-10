Los ingenieros de caminos instan a rehabilitar el faro de Tabarca y el puente de San Jorge de Alcoy

El faro de la isla de Tabarca y el puente de San Jorge de Alcoy. Esas son las dos construcciones de la provincia de Alicante que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha incluido en un catálogo nacional de obras públicas para las que reclama inversiones de rehabilitación. El volumen ha sido presentado en el II Congreso de Patrimonio de la Obra Pública y de Ingeniería Civil que se ha celebrado en Alicante, foro en el que el ministro Óscar Puente, que ha intervenido en la clausura, ha remarcado el compromiso del Gobierno con la conservación de este tipo de infraestructuras.

El catálogo en cuestión recoge un total de 102 obras públicas de toda España que, en opinión del Colegio de Ingenieros de Caminos, necesitan rehabilitación parcial o total, señalización o difusión. Y dos de ellas se encuentran en la provincia de Alicante. En el caso del faro de la isla de Tabarca, que conserva la estructura original de mediados del siglo XIX, se destaca que presenta un estado de conservación irregular, por lo que la propuesta pasa por una rehabilitación integral, que permita compatibilizar su función técnica con usos culturales, científicos y divulgativos.

El puente de San Jorge de Alcoy, construido entre 1925 y 1931. / JUANI RUZ

Así, el colegio plantea, en coordinación con la Autoridad Portuaria de Alicante y la Universidad de Alicante, la habilitación de un centro de investigación marina y un espacio interpretativo sobre la historia de los faros del Mediterráneo. También la instalación de señalización informativa y paneles exteriores que expliquen su evolución técnica y su papel dentro del Plan General de Alumbrado Marino de 1847.

El puente de San Jorge de Alcoy, por su parte, fue construido con hormigón armado entre 1925 y 1931 en base a un proyecto de los ingenieros de caminos Vicente Redón y Carmelo Monzón, en colaboración con el arquitecto Víctor Eusa. Pese a que en la última década han tenido lugar dos intervenciones, una consistente en la regeneración de las barandillas y otra para reforzar el tablero y las vigas del tramo adintelado, se advierte de que el puente carece todavía de una intensa operación de rehabilitación y refuerzo generalizada destinada al conjunto de la estructura.

El ministro Óscar Puente, flanqueado por Miguel Ángel Carrillo y Toni Pérez. / HECTOR FUENTES

El Colegio de Ingenieros de Caminos, como entidad organizadora, ha presentado el catálogo en el congreso celebrado en Alicante, un foro este en el que el presidente de la entidad, Miguel Ángel Carrillo, ha aprovechado para reclamar un plan de inversiones para a rehabilitación y mantenimiento adecuado del patrimonio de obra pública. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido en la clausura del evento "el papel de la obra y las infraestructuras públicas como eje vertebrador no solo de la movilidad ciudadana, sino también de su propia identidad".

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También han asistido el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, quien ha aprovechado para pedir más inversión pública en infraestructuras que potencien la vertebración y progreso provincial, así como el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral.