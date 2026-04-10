Así puedes modificar la declaración de la renta si no incluiste las deducciones por gimnasio o el dentista

El problema ocasionado por la tardanza de la Generalitat en aprobar definitivamente los nuevos límites de las deducciones sociosanitarias -que ha impedido incluirlas a tiempo en el programa Renta Web para el inicio de la campaña- suscita una nueva cuestión. ¿Qué va a ocurrir con aquellos contribuyentes que ya le han dado al clic y han presentado la declaración sin darse cuenta de que no se habían aplicado estos beneficios fiscales?

Fue a principios de este año cuando el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que el Gobierno valenciano iba a ampliar el límite de renta para beneficiarse de las deducciones que existen por gastos sanitarios, como el dentista o las gafas, o por actividad deportiva, es decir, por la cuota del gimnasio. Así, se ha pasado de 32.000 euros a 60.000, en la declaración individual, y de 48.000 a 78.000, en la conjunta. Además, se creó una nueva deducción para el fomento de la música, que permitía desgravarse parte del gasto en clases o los pagos por pertenecer a una banda.

El pleno del Consell dio luz verde a los dos decretos que incluían estos cambios a finales de febrero y se publicaron en el Diario Oficial de la Generalitat el 3 y 6 de marzo, aún pendientes de la convalidación de las Cortes. Este visto bueno no llegó hasta finales de mes y, finalmente, no se publicó de nuevo en el DOGV hasta el 8 de abril, cuando ya había empezado la campaña.

Esto obligó a la Agencia Tributaria a deshabilitar estas casillas en el programa Renta Web de forma temporal, ya que Hacienda no podía incluir una norma que aún no había entrado en vigor.

Calendario de la campaña de la renta. / INFORMACIÓN

De esta forma, muchos ciudadanos que querían presentar la declaración el primer día se encontraron con que no se podía marcar estas casillas y, por tanto, no se podían beneficiar de las deducciones. Muchos optaron por esperar, pero hubo otros que, por impaciencia o por desconocer las propias subvenciones, presentaron la declaración.

En Renta Web

Por suerte para estas personas, el programa Renta Web permite rectificar de forma bastante sencilla cualquier declaración ya presentada de los últimos cuatro años. Es decir, que aquellos contribuyentes de la Comunidad Valenciana que lo deseen, podrán aplicarse sin problema estos beneficios fiscales, cuando la Agencia Tributaria realice las modificaciones necesarias del programa.

Para ello, basta conectarse a la web de la Aeat y acceder al apartado de Renta 2025 y seleccionar, dentro de los servicios disponibles, la pestaña "modificar declaración".

Una vez dentro, hay que seleccionar la declaración que se quiere rectificar y buscar, dentro de "apartados declaración" la pestaña "modificar declaración renta 2025 ya presentada" e ir siguiendo los pasos que se indican.

En este caso, no hay mayor problema al tratarse de un cambio que beneficia al contribuyente, que pagará menos o recibirá más devolución. Sin embargo, cuando el motivo de hacer una autodeclaración rectificativa es que, por ejemplo, no se han incluido todos los ingresos o se ha puesto una deducción a la que no se tenía derecho -es decir, que el cambio es a favor de Hacienda- hay que tener en cuenta los plazos.

Si la corrección se realiza durante el periodo de campaña, no habrá mayores consecuencias. Sin embargo, si se corrige una vez finalizada hay que tener en cuenta que habrá que pagar recargos o, incluso, puede arriesgarse a una multa.