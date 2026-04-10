Así quedan los salarios para los 1.500 trabajadores alicantinos del sector del mármol

Los trabajadores del mármol de la provincia de Alicante ya tienen nuevo convenio colectivo para los próximos dos años. La patronal y los sindicatos CC OO y CTA han formalizado este viernes la firma del acuerdo, que incorpora una importante actualización de los salarios, además de otras novedades, como el plan de pensiones colectivo.

En concreto, según han informado desde la Asociación Mármol de Alicante, el nuevo convenio colectivo sectorial establece una revisión al alza del 0,15 % de los salarios de 2025 para cubrir el aumento de la inflación. Además, para el ejercicio actual, el de 2026, se establece una subida del 3,80%, con revisión acumulativa de hasta el 0,50 % en función del IPC; y del 3,30% en 2027, con revisión de hasta el 1,20% en 2027.

Más allá, de los sueldos, la principal novedad que incorpora el acuerdo es la obligatoriedad, sin excepciones, de las contribuciones al plan de pensiones de empleo desde 2026, que viene impuesta por el convenio general estatal.

Un momento de la firma del convenio del mármol. / INFORMACIÓN

En este sentido, el colectivo de los trabajadores de la piedra natural está adscrito al convenio estatal de la construcción, que incorpora esta medida, con la que se pretende mejorar las condiciones de vida de los empleados, tras su retiro. Los planes de pensiones de empleo son planes de pensiones privados, pero colectivos, en los que la empresa está obligada a realizar una aportación mínima, que los trabajadores pueden igualar e, incluso, mejorar.

Aquellos que lo hagan, además, disponen de importantes beneficios en la declaración de la renta. En total, en el sector del mármol y la piedra natural trabajan actualmente unas 1.500 personas en la provincia, según fuentes de CC OO.

Desde la patronal de mármol se valora el esfuerzo de ambas partes en una negociación marcada por la continuidad en las dificultades del sector y el encarecimiento de la vida, siendo una vez más el ejercicio responsable de ambas partes lo que da estabilidad a este sector.