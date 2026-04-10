El uso de la alta velocidad cae un 32% tras el accidente de Adamuz, su mayor bajada desde la pandemia

El transporte público en España cerró febrero con una ligera caída del 0,1%, hasta los 470,1 millones de pasajeros, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque el transporte urbano resistió con un crecimiento del 2%, el interurbano se hundió un 4,2% y, dentro de él, el ferrocarril registró un desplome del 15,8%.

La cifra más acusada de caída corresponde al tren de alta velocidad, que cayó un 32,1% en tasa anual hasta los 2,1 millones arrastrado por los cortes en líneas clave, las limitaciones de velocidad y las obras de mantenimiento que afectaron a los principales corredores durante el mes. Los cortes temporales en la línea Madrid-Sevilla y las restricciones de velocidad en varios tramos de alta velocidad provocaron un trasvase masivo de viajeros hacia el autobús interurbano, que creció un 5% hasta superar los 76,6 millones y se consolidó como la alternativa más fiable.

Más de 299,5 millones de personas optaron por el transporte dentro de las ciudades, un 2% más que en febrero de 2025. El metro creció un 3,6% y fue el modo que mejor se comportó, mientras que el autobús urbano registró un repunte más moderado del 0,9%. El metro creció en todas las ciudades que cuentan con este servicio. Palma lideró el ranking con un incremento del 18,8%, mientras que Sevilla registró el aumento más moderado, del 1,4%.

Por otro lado de 129,4 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en febrero, lo que supuso un descenso del 4,2% respecto al mismo mes de 2025, según el INE.

El desglose por modalidades muestra un panorama desigual: el autobús interurbano subió un 5%, el aéreo cayó un 1,8%, el marítimo un 6,9% y el ferrocarril un 15,8%.

Dentro del ferrocarril, el desplome se concentró en los servicios de larga distancia. La larga distancia total retrocedió un 30%, la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) cayó un 32,1% y el resto de larga distancia un 18,3%. Los trenes de Cercanías (-13,8%) y los de Media Distancia (-29,3%) también se vieron penalizadas por la inestabilidad de las líneas de alta velocidad.

El autobús interurbano fue el gran ganador del mes. Las mayores subidas se registraron en Extremadura, con un 8,9%, País Vasco, con un 7,9%, y Castilla y León, con un 7,5%. Por el contrario, se produjeron descensos en el transporte por autobús en Galicia (-3,9%), Región de Murcia (-3,6%) y Comunidad de Madrid (-1,4%)

El transporte especial y discrecional sumó 41,1 millones de usuarios y cayó un 1,4%. Dentro de éste, el escolar bajó un 4,4% y el laboral un 5,2%. Por su parte, el transporte discrecional creció un 6% respecto al mismo mes del año 2025, con más de 13,4 millones de viajeros.