"¿Trasladar la fábrica de aluminio de Alicante? No tienen ni idea de lo que dicen, nos abocarían al cierre"

El planteamiento del Ayuntamiento de Alicante de trasladar la fábrica de aluminio de Aludium para alejarla del litoral y de las zonas residenciales ha hecho sonar todas las alarmas entre la plantilla de la compañía, que aseguran que una decisión así supondría, en la práctica, el cierre de las instalaciones. "Es totalmente inviable, la inversión necesaria sería brutal y la compañía no la puede asumir", asegura el presidente del comité de empresa, José Manuel Pascual.

Fue la directora de directora general de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Alicante, Leticia Martín, quien dejó caer la bomba el pasado jueves, durante una mesa de participación ciudadana para la elaboración del nuevo plan general de la ciudad.

A una pregunta del público sobre si el Ayuntamiento se plantea ofrecer suelo a Aludium para que aleje su actividad de zonas residenciales y de actividad como la EUIPO, la directora general se mostró firme: "Sí, sí. Pensamos que es una actividad incompatible con el eje litoral y lo vamos a tratar", contestó, sin añadir más detalles, según informa Alejandro J. Fuentes.

Un operario trabajando en la planta de Aludium en Alicante. / Alex Dominguez

Unas palabras que han caído como patada al estómago de los trabajadores. "Esa mujer no tiene ni idea de lo que está diciendo. Trasladar unas instalaciones como las nuestras supondría una inversión estratosférica y nos obligaría a cerrar más de un año, con lo que perderíamos a todos los clientes", insiste Pascual, visiblemente enojado.

Así, recuerda que solo reparar la máquina de laminado que se estropeó durante el incendio de 2021 -en el que sólo ardió el sistema eléctrico- supuso casi seis meses y un gasto de 18 millones de euros. "Tenemos máquinas que miden 60 metros. Desmontar eso y volverlo a montar necesitaría un ejército de técnicos y más de un año. Ninguna empresa lo va a asumir. Simplemente, cerrará", insiste el representante de los trabajadores.

"Debajo de los laminadores hay tres plantas de profundidad, la obra civil necesaria es descomunal", continúa el portavoz de la plantilla, que anuncia todo tipo de movilizaciones si la decisión se lleva adelante.

Al respecto, José Manuel Pascual recuerda que la compañía pertenece ahora a un grupo familiar -la norteamericana Jupiter Aluminium-, lo que limita aún más la posibilidad de afrontar la inversión necesaria.

Máxima producción

La posibilidad del traslado llega cuando las instalaciones de Agua Amarga se encuentran a pleno rendimiento, gracias al tirón de los productos en que se ha especializado la factoría y a las inversiones realizadas en los últimos años para reducir el consumo de materia prima de terceros y trabajar con el aluminio procedente de chatarra, que se funde en la propia factoría.

El interior de la planta de Aludium en Alicante. / Alex Dominguez

En especial, la firma ha encontrado un tirón en la producción de planchas para fabricar tapones de aluminio para las botellas y cápsulas de café, a lo que se une también el suministro de láminas para fabricar latas de conserva. Así, Aludium estudia poner en marcha una segunda máquina para la producción de aluminio para tapones, lo que supondría una inversión de 12 millones de euros.

La empresa también ha sido una de las pocas beneficiadas por la situación creada con la guerra de Irán, al elevar el precio que se paga por la tonelada de aluminio, lo que mejora la rentabilidad del negocio.

En el último año con cuentas depositadas en el Registro Mercantil, 2024, las dos factorías de Aludium en España -la de Alicante y Amorebieta, a las que se suma una tercera en Francia que presenta cuentas independientes- alcanzaron una cifra de negocio de 448,8 millones de euros, 17 millones más que el año anterior.

La compañía es una de las pocas industrias pesadas que tiene la ciudad de Alicante y una de las de mayor facturación del municipio.