La vasca Dominion formaliza la compra de los activos de Grupo Verne

La compañía vasca Dominion ha formalizado la adquisición de los activos de la firma alicantina de telecomunicaciones Grupo Verne, que se encuentra en liquidación. Una operación que permite salvar la actividad y la mayor parte del empleo de la firma, que se declaró en concurso voluntario de acreedores el pasado mes de noviembre.

Según explican desde la firma RSM, que ha realizado las tareas de administrador concursal, la operación responde a la situación de falta de liquidez y restricción de crédito que impedía la viabilidad del grupo sin una transmisión urgente. La adjudicación a Dominion, filial de Global Dominion Access, permite mantener las capacidades operativas, asegurar la prestación de servicios estratégicos y contribuir a la conservación de empleo en un sector crítico como los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con las mismas fuentes.

Entre las condiciones clave destaca el compromiso de continuidad de la actividad durante al menos tres años, así como la subrogación de 138 trabajadores en España vinculados a la unidad productiva de telecomunicaciones.

La firma de la operación materializa lo establecido en el auto judicial de enero, que avaló la venta directa como la mejor alternativa para maximizar el valor de la masa activa, descartando otras opciones y desestimando las objeciones planteadas por algunos acreedores.

Un operario de Verne trabajando en una instalación fotovoltaica. / INFORMACION

En palabras de Horst Hölderl, socio del área Tax & Legal de RSM, "la firma de esta operación confirma que, incluso en escenarios complejos, es posible articular soluciones que preserven la actividad y el empleo. La transmisión de la unidad productiva ha permitido mantener capacidades clave del negocio y garantizar su continuidad bajo un nuevo operador con solvencia".

El equipo de RSM que ha participado en esta operación ha estado liderado por Horst Hölderl -que también participó en el concurso de otra firma alicantina, Pescados Amaro-, acompañado de Víctor Illueca, Carla Carrasco, Begoña Hernández, Claudia Macho y Cintia Alberca. La operación refuerza el papel de los procesos de transmisión de unidades productivas dentro del concurso de acreedores como vía para salvaguardar negocio, empleo y tejido productivo, especialmente en sectores estratégicos como el de las telecomunicaciones.

Trayectoria

Grupo Verne llegó a ser una de las compañías con mayor facturación de la provincia, gracias a su especialización en la construcción de redes de fibra óptica, lo que le llevó a crecer notablemente, sobre todo de la mano de Telefónica.

La firma intentó diversificar hacia otros negocios, como el software o la ciberseguridad, pero la situación no acabó de cuajar. Posteriormente, se fue deshaciendo de algunas de sus divisiones más rentables para obtener liquidez. Así, finalmente la firma, tras ejecutar un ERE el año anterior, que supuso el despido de unos 90 trabajadores, acabó solicitando el concurso en noviembre de 2025.

Junto con esta petición ya presentó la oferta de compra por parte de Dominion, que finalmente fue autorizada por el juez en enero del año pasado y que se acaba de formalizar.