Ángel Simón acelera la actualización del plan estratégico de Indra y reactiva la fusión con Escribano (EM&E)

"¿Criteria invertirá en defensa? No está en nuestros planes". Esta fue la carta de presentación de Ángel Simón (Manresa, 1957) al frente de CriteriaCaixa durante la presentación de su plan estratégico en junio de 2024. Solo unos meses después, en abril de 2025, casi cuando estaba a punto de ser cesado como consejero delegado del brazo inversor de la Fundación La Caixa, abrió la puerta a invertir en el sector, al matizar que defensa "no es estrictamente armamento" y poner el radar en ciberseguridad. Pragmatismo en tiempos de guerra.

El ingeniero catalán tomó esta semana las riendas de la principal compañía española del sector, Indra. Simón llega a la presidencia no ejecutiva después de una crisis de gobernanza que se ha dilatado cerca de dos meses y que concluyó con la dimisión de Ángel Escribano en plena Semana Santa. El empresario madrileño, que controla junto a su hermano el 14,3% del capital de Indra, aguantó hasta dos pulsos del Gobierno, que controla al principal accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 28% de los títulos.

Escribano, elegido por Moncloa en enero de 2025 para liderar la fusión con su compañía familiar -Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)-, fue sacrificado por el "conflicto de interés" existente, al ser comprador y vendedor al mismo tiempo en una operación llamada a consolidar a Indra como el campeón nacional de la defensa y a intentar cerrar la diferencia de tamaño con sus grandes competidoras europeas. La SEPI exigió en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la salida de Escribano para salvar la integración y al día siguiente EM&E replicó con la ruptura de la fusión. Una lucha sin cuartel que terminó el Jueves Santo a las 3:29 horas de la madrugada con el anuncio por parte de la cotizada del nombramiento de un nuevo presidente.

La cotizada ya ha vivido situaciones similares en el pasado cuando la SEPI forzó la destitución en mayo de 2021 del presidente por aquel entonces Fernando Abril-Martorell, sustituido por Marc Murtra, y que concluyó con el cese en junio de 2022 de los cinco consejeros independientes que desafiaron a la SEPI y se aliaron junto al hijo del exministro de UCD. El balance de Indra con el Gobierno de Pedro Sánchez es de cuatro presidentes, 35 consejeros y 30 directivos.

¿Qué va a ser de la nueva Indra? ¿Hacia dónde se dirige? La tecnológica tratará de ganar tamaño y acelerar su rol como tractor del sector nacional de la defensa, una mayor interlocución con el Gobierno y pacificar sus relaciones con la competencia, como Santa Bárbara o la vasca Sapa, que además es su tercer máximo accionista con el 7,94% del capital. Fuentes de la compañía trasladan un mensaje de tranquilidad pese al ruido mediático de los últimos dos meses y la pérdida de 2.500 millones de valoración bursátil. "El único cambio sustancial es que tenemos un nuevo presidente no ejecutivo, que va a compartir la gobernanza con un consejero delegado -José Vicente de los Mozos- al estilo de lo que ya ocurre en Repsol", explican. Otras fuentes del sector trasladan sus dudas con los conocimientos sobre el sector de la defensa que pueda tener Simón, que acumula más de 40 años de trayectoria en sectores como infraestructuras, medio ambiente, energía y servicios públicos. Inició su carrera en el ámbito público vinculado a la transformación urbana de Barcelona y, desde 1995, desarrolló la mayor parte de su carrera en Agbar, donde fue consejero delegado desde 2002 y presidente ejecutivo desde 2010. Además, asumió responsabilidades internacionales en Suez y Veolia y fue consejero delegado de CriteriaCaixa entre 2024 y 2025.

Desde Indra adelantan, además, que todavía es pronto para redefinir la estrategia de la compañía, aunque adelantan que trabajan para presentar la actualización de su plan estratégico en junio antes de su junta de accionistas. En ese enclave, que se espera sea tenso por la salida de Escribano, se ratificará a Ángel Simón por parte de fondos y pequeños inversores. Su última hoja de ruta llamada ‘Leading the Future’ fue presentada en marzo de 2024 por parte de Murtra y De los Mozos y contemplaba alcanzar una facturación de 6.000 millones en 2026, un ebitda de 750 millones y una inversión de más de 3.000 millones de euros en I+D+i hasta 2030. La compañía ya apuntaba hace dos años que el "objetivo era dejar atrás el papel de mero suministrador de productos para liderar el ecosistema de defensa mediante alianzas, fusiones y adquisiciones". Indra ingresó un 13% más en 2025 y alcanzó unas ventas de 5.457 millones de euros, con un beneficio neto de 436 millones, lo que supone un 57% más respecto al año anterior, y apuntó que superaría al menos en un 17% lo establecido en el plan estratégico 24-26 con más de 7.000 millones de ingresos.

Desde la llegada de Escribano la cotizada ha cerrado varias operaciones corporativas: la compra del 90% de Hispasat a Redeia por 725 millones, la toma del control mayoritario en el consorcio Tess Defence que fabrica el blindado 8x8, la adquisición de la compañía de drones andaluza Aertec, la incorporación de una fábrica de Duro Felguera en Gijón (Asturias) por 3,65 millones, además de la plataforma de gestión de tráfico aéreo de drones (UTM) GuardianUTM, perteneciente a la compañía británica Altitude Angel. Sin embargo, la gran operación con EM&E está pendiente, que no descartada, pese a las turbulencias en la dirección de la cotizada.

De hecho, la SEPI y la familia Escribano han reactivado las conversaciones esta misma semana para una eventual fusión con Indra "a medio plazo", según fuentes próximas a EM&E. El desbloqueo de las conversaciones se produce además en un contexto de creciente presión política e industrial, después de que Moncloa haya advertido de que podría bloquear la potencial venta de EM&E a la alemana Rheinmetall, grupo que ha mostrado interés por la compañía. Los fondos de inversión presentes en el accionariado de Indra, con Amber (5% de las acciones y máximo accionista del grupo editor Prisa) al frente, han reclamado en las últimas semanas que se retomen las negociaciones para despejar el futuro de la operación. "EM&E ahora mismo es la niña bonita de defensa en Europa, no hay nada aún oficial pero hay mucho interés de Rheinmetall, que busca ampliar sus capacidades industriales en el sur de Europa y una cadena de producción integrada", añaden las mismas fuentes.

La valoración de EM&E se sitúa ya en unos 2.300 millones de euros, según las últimas estimaciones que maneja el sector tras la presentación de sus cuentas y su auditoría. La fabricante de componentes para la industria militar cerró 2025 con una facturación de 488 millones de euros y un ebitda de 195 millones, según ha podido saber este periódico. Estas cifras representan un aumento del 38% en ingresos y del 53% en resultado bruto de explotación respecto al ejercicio anterior. Además, el 65% de las ventas procedió de clientes internacionales, un dato que refuerza el perfil exterior de la compañía. De cara a 2026, EM&E prevé acelerar de forma notable su crecimiento y superar los 800 millones de euros de ingresos, impulsada por su participación en programas adjudicados por el Ministerio de Defensa por un importe conjunto de 7.400 millones. De cumplirse esta previsión, la empresa elevaría su facturación más de un 60% respecto al récord alcanzado en 2025.

Los retos de Simón

El ex CEO de CriteriaCaixa presidirá el consejo de administración, las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia de Indra, los mismos órganos de los que formaba parte Escribano. Pese a no tener el cargo de presidente ejecutivo, su rol no será meramente simbólico ni representativo, ya que la comisión delegada ejecutiva es un órgano que se centra en la aprobación de operaciones con un importe inferior a 25 millones, supervisa la actividad comercial y los proyectos de la compañía. Pese a estas competencias, su poder en la compañía tendrá el gran contrapeso de José Vicente de los Mozos que en los últimos meses chocó con Escribano por los recelos entre uno y otro. El directivo madrileño sostiene en público que De los Mozos fue desleal al trabajar junto a la SEPI para desbancarlo.

En la primera reunión de Simón ante la comisión de nombramientos el ingeniero mostró su desacuerdo por no tener el cargo de presidente "ejecutivo" y por su salario, que alcanzará los 300.000 euros anuales, por debajo de la nómina percibida por Escribano y Murtra. Sus emolumentos pueden alcanzar hasta 460.000 euros gracias a los programas de incentivos a medio plazo, frente a los cerca de tres millones de euros en su anterior cargo en CriteriaCaixa.

Más allá de acelerar las fusiones y adquisiciones con el objetivo de reforzarse como coordinador de programas de Defensa en Europa, Simón tratará de tender puentes con el sector, ampliar las alianzas y sobre todo intentar que Santa Bárbara-General Dynamics retire el recurso contencioso-administrativo que presentó ante el Tribunal Supremo el pasado año que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno. El Ministerio de Defensa no quiere bajo ningún concepto que el proceso se complique en los tribunales y el nuevo embajador estadounidense, Benjamín León, Jr., también se ha fijado entre sus principales objetivos retomar el entendimiento entre Indra y Santa Bárbara-General Dynamics.

Su perfil cercano al president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, le presupone un acercamiento a Moncloa y un diálogo fluido con el Ejecutivo que se espera que invierta 23.000 millones hasta 2030 a través de los programas especiales de modernización (PEM), la pacificación de la compañía y la recuperación de la acción. Sus títulos alcanzaron los máximos históricos el pasado 2 de marzo cuando llegó a los 66,15 euros por acción y ahora cotiza en los 52,66 euros, lo que supone una caída del 20%. Tras la llegada de Simón, Indra rebota un 8,8% en el Ibex 35 aunque tendrá complicado superar el 170% logrado durante la presidencia de Escribano.

Simón a diferencia de Escribano sabe moverse bien en la administración y entre los políticos tras sus años en Agbar, la compañía que gestiona el ciclo integral del agua en Barcelona. El directivo madrileño siempre se ha reivindicado como un "industrial" frente al pasado político de los últimos presidentes de la cotizada como Abril Martorell o Murtra, que llegó a ser jefe de gabinete del ministro de Industria, Turismo y Comercio Joan Clos. "La bicefalia con José Vicente de los Mozos va a continuar y quién crea que Simón va a jugar un papel testimonial se equivoca, va a querer tener mando en plaza aunque se espera que sea conciliador", añade una fuente que conoce el estilo de gestión del directivo nacido en Manresa. En el debe que se le achaca a Simón está su abrupta salida de CriteriaCaixa, que tan solo duró 15 meses tras el caos en Celsa.

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El directivo catalán ya ha mantenido sus primeros encuentros con el equipo directivo en una primera toma de contacto con la compañía. En las próximas semanas se espera que defina sus siguientes pasos y su papel al frente de órganos clave, como la comisión delegada ejecutiva y la de estrategia, antes de iniciar también el contacto con la plantilla de la multinacional. También ha contratado los servicios de la firma de cazatalentos catalana Seeliger & Conde para encontrar nuevos perfiles directivos y relevar a los fieles que llegaron junto a Escribano.

EM&E tiene muchos novios Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se ha convertido en una de las pequeñas joyas industriales del sur de Europa con capacidad técnica para desarrollar torretas para tanques, cañones, portamorteros, sistemas de guiado, electroópticos y robótica militar. Su rápido crecimiento en los últimos años y sus instalaciones en Alcalá de Henares (Madrid), Córdoba, Binéfar (Huesca) y Paterna (Valencia) y su proyecto de aterrizar en Reino Unido en 2030 con una nueva fábrica han hecho que el gigante alemán de la defensa Rheinmetall se haya interesado en adquirirla después de la ruptura de la fusión con Indra. Sin embargo, la salida de Ángel Escribano de la cotizada, la presión de los fondos y la estrategia de Moncloa por tener un "campeón nacional" en el sector han reactivado las conversiones para intentar, de nuevo, el entendimiento entre la tecnológica participada por el Estado y la industrial que controlan los hermanos Escribano. Valorada en 2.300 millones de euros no se antoja una operación fácil.