Cómo relajar directivos a golpe de gong

Meditación, yoga e incluso, pilates son prácticas que cada día asociamos a técnicas para relajarnos o estirar los músculos y que, en el mundo empresarial, están ligadas a todo aquello que hacemos para que el estrés laboral no acabe causando mella en nuestro cuerpo. En la búsqueda de pautas que nos lleven a esa compensación, el gong se ha abierto paso como un instrumento capaz de convertir sus vibraciones en elementos de regulación de la ansiedad y la energía.

Fuera de la espiritualidad que algunos ven en estas técnicas, las sesiones con este instrumento de percusión que todos asociamos a la cultura asiática se han convertido en una opción más dentro de las organizaciones corporativas desde un enfoque puramente científico y ligado a la relación entre los sonidos y sus efectos. En la provincia de Alicante, se encuentra una de las escuelas más conocidas en España y uno de sus alumnos, Juan Carlos Requena, ha dado el paso a maestro y con ello, se ha convertido en un embajador de esta práctica.

El valor diferencial es que este consultor alicantino, tras tres años, ha combinado su experiencia en la gestión de cambios organizacionales en la empresa y en inteligencia artificial aplicada a las ventas y transformarlo en una asignatura con la que hacer más fácil o posible los cambios. “No todo el mundo acepta argumentos racionales, cuando le dices que con la irrupción de la IA tiene que reenfocarse sí o sí. Le puedo dar 1.000 argumentos, pero bien por miedo al cambio, por resistencias, por un sistema de creencias superarraigado que no me permiten ver ese proceso de cambio, no lo consigues”, explica Juan Carlos Requena, CEO y socio fundador de Aquora Change Makers.

Juan Carlos Requena hace sonar uno de los cuencos en una sesión de gong. / PILAR CORTES

“Nuestra misión es impulsar el cambio en las organizaciones”, en referencia a la consultora que cuenta con más de una década de trayectoria. El experto comenta que “utilizamos el coaching, el mentoring y muchas herramientas de ‘assessment’ para hacer evaluaciones de talento” y, tras asistir a una puja de gong -sesiones inmersivas de 7 u 8 horas de duración - en Altea, Requena se interesó por el tema. Tras un proceso de tres años y de formación para saber qué representa cada maza, cada cuenco y cada vibración que proyecta el gran disco fabricado con diferentes metales, principalmente bronce, que es el que el color tan típico, empezó a probar.

“Me puse a investigar los efectos de la terapia de sonido y vi que ya había estudios publicados sobre los efectos de la vibración a la hora de reducir el estrés, reducir la ansiedad, etcétera y lo metimos como una dinámica más para el tema de la empresa. La respuesta positiva fue inmediata”, sostiene. En sus oficinas de Alicante, dispone el gong y los elementos para mostrar cómo suena y cómo se modulan los golpeos y toques con las diferentes mazas. Básicamente, las frecuencias graves están dirigidos a la relajación, mientras que los agudos a la estimulación, porque los baños de gong -sesiones de unos 45 minutos – se pueden orientar a la mencionada relajación, pero también hacia la creatividad. En ambos casos, la base es la misma: facilitar esa desconexión o desbloqueo a la persona para que al terminar su mente esté más abierta y preparada para la toma de decisiones o el desarrollo de proyectos. La manera de tocar es la que “lleva a ese viaje”.

Así lo llama el consultor que ya ha creado una marca que se denomina precisamente “El viaje del gong”, pues entiende que la terapia sonora provoca que se abran esos canales energéticos. “La energía fluye con mucha más naturalidad”. “En Alemania, lo tiene superadelantado y hay un proyecto de Erasmus como para adultos de la Unión Europea para investigar con el tema de la terapia de sonido. En definitiva, estamos volviendo a la terapia natural de toda la vida.

Sobre las sociedades o profesionales que se han interesado, hay una característica común: cultura de empresa. "No es una cuestión de tamaño", aclara. En la relación cita algunos nombres como la multinacional Blinker o el experto en tecnología, Raúl Carrión. Respecto a sectores, destaca dos: alimentación y "techies". Los primeros, porque son los que suelen tener políticas más desarrolladas en este campo y los segundos, porque son los que se suele enfrentar a mucho estrés, según indica. En cualquier caso, Requena detalla que hace tiempo que ha introducido la materia como tema para conferencias. El próximo caso será para el Círculo Directivos Alicante, si bien hay más ejemplos que, por cuestiones de confidencialidad, no especifica.

En la actualidad, no es una línea de negocio; pero Requena quiere seguir investigando y testando científicamente los resultados.Respecto al coste, lo compara con cualquier otra actividad de "team building" o talleres para equipos. De esta manera, el precio está en una horquilla que va desde los 500 euros si su duración ronda la hora y media o se eleva a los 1.500 euros si tiene un formato similar para trabajar algún aspecto con el equipo. En el ámbito personal, realiza el paralelismo con otras actividades mencionadas como yoga y las tarifas van desde los 20 euros por persona y sesión hasta los 100 por una puja. En su opinión, su práctica “provoca un cambio profundo en las personas, porque te da tu estado de conciencia, de relajación, y tus niveles de estrés bajan”, señala. En esa práctica futura, sale a flote el problema de las bajas laborales. Aun siendo un problema actual para la empresa, el rigor es importante en todas estas cuestiones.