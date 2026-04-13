La alicantina Facephi impulsa su crecimiento en Canadá con la apertura de una filial propia
La empresa, que opera en más de 30 países, refuerza su presencia en uno de los mercados con más proyección en identidad digital y ciberseguridad
Facephi, compañía tecnológica alicantina especializada en verificación de identidad digital, prevención del fraude y soluciones de cumplimiento normativo, ha anunciado la apertura de su filial en Canadá para reforzar su cercanía al mercado y responder a la creciente demanda de tecnologías de identidad y antifraude basadas en IA en uno de los ecosistemas financieros más dinámicos de Norteamérica.
Con esta nueva apertura, la empresa -que opera en más de 30 países y presta servicio a más de 400 clientes en sectores como Banca, Fintech y Travel- expande su red internacional, con presencia ya en España, Uruguay y Corea del Sur, y refuerza su capacidad para dar servicio global y acompañar a clientes multinacionales con estándares homogéneos en distintos mercados.
Durante los dos últimos años, la compañía ha reforzado su conocimiento del entorno financiero y regulatorio canadiense, ha establecido colaboraciones activas con algunas de las principales entidades bancarias del país y ha fortalecido su integración en el ecosistema local.
En esta línea, Facephi forma parte desde 2024 del Digital ID and Authentication Council of Canada (DIACC), una organización que reúne a actores del sector privado, instituciones públicas y entidades académicas para promover un marco común de identidad digital segura, en línea con la misión de la compañía.
“Canadá es un mercado que conocemos bien y en el que llevamos trabajando activamente más de dos años. Nuestro equipo ha colaborado con algunas de las principales entidades financieras del país, ha contribuido a la conversación nacional sobre identidad digital a través de DIACC y ha comprobado de primera mano la magnitud del reto que plantea el fraude", afirma Javier Mira, CEO de Facephi, quien añade que "establecer nuestra oficina aquí es una muestra de compromiso a largo plazo con nuestros clientes, con el ecosistema canadiense y con la misión de hacer que las interacciones digitales sean más seguras y confiables para todos”.
Fraude digital
La apertura de la filial se produce en un momento de creciente necesidad de soluciones avanzadas de seguridad digital. Según el Canadian Anti-Fraud Centre (CAFC), los canadienses notificaron pérdidas por fraude superiores a 704 millones de dólares en 2025, aunque esta cifra representaría solo entre el 5 % y el 10 % de los casos reales. El fraude de identidad, además, continúa siendo la categoría más reportada.
A ello se suma una mayor sofisticación de las amenazas, impulsadas por deepfakes generados por inteligencia artificial, identidades sintéticas y ataques cada vez más coordinados. En este contexto, la necesidad de adoptar modelos de seguridad de identidad más robustos, multicapa y apoyados en inteligencia avanzada resulta cada vez más urgente.
Canadá se ha consolidado como uno de los mercados más atractivos del mundo para las tecnologías de ciberseguridad e identidad digital. Las previsiones del sector apuntan a un crecimiento anual compuesto de entre el 10 % y el 14 % entre 2026 y 2034, impulsado por la aceleración digital en sectores como el financiero, los servicios públicos y las infraestructuras críticas, así como por un marco regulatorio cada vez más exigente en ámbitos como la protección de datos, la prevención del fraude y la identificación digital segura.
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