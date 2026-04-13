La alicantina Facephi impulsa su crecimiento en Canadá con la apertura de una filial propia

Facephi, compañía tecnológica alicantina especializada en verificación de identidad digital, prevención del fraude y soluciones de cumplimiento normativo, ha anunciado la apertura de su filial en Canadá para reforzar su cercanía al mercado y responder a la creciente demanda de tecnologías de identidad y antifraude basadas en IA en uno de los ecosistemas financieros más dinámicos de Norteamérica.

Con esta nueva apertura, la empresa -que opera en más de 30 países y presta servicio a más de 400 clientes en sectores como Banca, Fintech y Travel- expande su red internacional, con presencia ya en España, Uruguay y Corea del Sur, y refuerza su capacidad para dar servicio global y acompañar a clientes multinacionales con estándares homogéneos en distintos mercados.

Interior de las instalaciones de Facephi en Alicante. / Rafa Arjones

Durante los dos últimos años, la compañía ha reforzado su conocimiento del entorno financiero y regulatorio canadiense, ha establecido colaboraciones activas con algunas de las principales entidades bancarias del país y ha fortalecido su integración en el ecosistema local.

En esta línea, Facephi forma parte desde 2024 del Digital ID and Authentication Council of Canada (DIACC), una organización que reúne a actores del sector privado, instituciones públicas y entidades académicas para promover un marco común de identidad digital segura, en línea con la misión de la compañía.

Exterior de las oficinas de Facephi. / INFORMACION

“Canadá es un mercado que conocemos bien y en el que llevamos trabajando activamente más de dos años. Nuestro equipo ha colaborado con algunas de las principales entidades financieras del país, ha contribuido a la conversación nacional sobre identidad digital a través de DIACC y ha comprobado de primera mano la magnitud del reto que plantea el fraude", afirma Javier Mira, CEO de Facephi, quien añade que "establecer nuestra oficina aquí es una muestra de compromiso a largo plazo con nuestros clientes, con el ecosistema canadiense y con la misión de hacer que las interacciones digitales sean más seguras y confiables para todos”.

Fraude digital

La apertura de la filial se produce en un momento de creciente necesidad de soluciones avanzadas de seguridad digital. Según el Canadian Anti-Fraud Centre (CAFC), los canadienses notificaron pérdidas por fraude superiores a 704 millones de dólares en 2025, aunque esta cifra representaría solo entre el 5 % y el 10 % de los casos reales. El fraude de identidad, además, continúa siendo la categoría más reportada.

A ello se suma una mayor sofisticación de las amenazas, impulsadas por deepfakes generados por inteligencia artificial, identidades sintéticas y ataques cada vez más coordinados. En este contexto, la necesidad de adoptar modelos de seguridad de identidad más robustos, multicapa y apoyados en inteligencia avanzada resulta cada vez más urgente.

Canadá se ha consolidado como uno de los mercados más atractivos del mundo para las tecnologías de ciberseguridad e identidad digital. Las previsiones del sector apuntan a un crecimiento anual compuesto de entre el 10 % y el 14 % entre 2026 y 2034, impulsado por la aceleración digital en sectores como el financiero, los servicios públicos y las infraestructuras críticas, así como por un marco regulatorio cada vez más exigente en ámbitos como la protección de datos, la prevención del fraude y la identificación digital segura.