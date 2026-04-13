Los colombianos, marroquís y rusos impulsan el récord de empleo en Alicante

El nivel récord de ocupación que registra la provincia tiene acentos muy diversos. La llegada de trabajadores extranjeros se ha convertido en uno de los grandes motores económicos de Alicante y en uno de los hechos diferenciales que permite al conjunto de España crecer muy por encima de la media europea. No en vano, un estudio del Banco de España señalaba que la llegada de nuevos residentes ha sido el responsable de casi un tercio de todo el crecimiento económico del país entre 2022 y 2024, y otro análisis de BBVA Research elevaba esta aportación hasta cerca del 40 %.

En cualquier caso, basta con ver las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social, que atribuye casi el 52 % de todo el empleo creado en la provincia durante el último año a ciudadanos de otros países, de los que casi dos tercios llegaron desde territorio extracomunitario.

Unos trabajadores que permitieron que muchos negocios continuaran funcionando, al paliar la falta estructural de mano de obra que sufren muchos sectores, y también contribuyeron decisivamente a la actividad económica. Sobre todo, si se tiene en cuenta que más de un tercio de quienes obtuvieron el año pasado una autorización de trabajo en Alicante se dieron de alta como autónomos.

El doble que antes del covid

De acuerdo con los últimos datos del Gobierno, el año pasado se expidieron 9.920 permisos de trabajo en la provincia, lo que supone un 9,6 % menos que en 2024, cuando se batió el récord de la última década. En cualquier caso, se trata de una cifra más que significativa, ya que duplica el flujo habitual de inmigrantes extracomunitarios que se registraba en los años previos a la pandemia.

Pero, ¿de dónde proceden estos nuevos alicantinos? Pues, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el año pasado fueron los colombianos quienes encabezaron las autorizaciones concedidas en la provincia, con 2.216, seguidos por los marroquís, que sumaron 1.514.

La mayor parte de los trabajadores extranjeros que llegaron a Alicante en 2025 realizan trabajos sin cualificar. / ep

Se invierte así el orden que se registró a nivel nacional, donde fueron los súbditos del reino alauí los más numerosos, con 43.827 permisos tramitados; por encima de los 39.729 de los procedentes del país sudamericano, que atraviesa un momento económico más que delicado, por la inflación y el importante déficit que arrastran sus cuentas públicas.

En tercer lugar se encuentran los ciudadanos rusos, que suman 1.032 autorizaciones en el último ejercicio y que, en su mayoría, llegan huyendo de la situación de represión en su país o de una posible llamada a filas, por la guerra de Ucrania. En este caso, Alicante es uno de sus destinos preferidos, ya que la provincia concentra una de cada diez solicitudes para trabajar de los migrantes de esta nacionalidad en España.

La cuarta posición la ocupan los argelinos, con 698 autorizaciones de trabajo, y, tras ellos, los británicos, que desde el Brexit también necesitan este permiso para poder desempeñarse laboralmente en la UE y que el pasado año sumaron otras 438 solicitudes.

Argentinos (322), ucranianos (263), pakistanís (256), venezolanos (250) y estadounidenses (155) completan el ‘top 10’ de esta clasificación.

Mayoría de hombres

Por lo que respecta al perfil demográfico de los profesionales extracomunitarios que llegan a la provincia, los hombres suponen hasta el 59,28 % de todos los recién llegados, frente a un 40,72 % de mujeres. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre los 25 y los 34 años, con 3.146 autorizaciones, aunque lo cierto es que todas las franjas están bastante igualadas. Así, entre los 35 y los 44 años sumaron 2.975 y los mayores de esa edad, otros 2.953.

Eso sí, curiosamente, entre estos últimos hay más mujeres que hombres, mientras que la cifra de varones entre los inmigrantes más jóvenes prácticamente duplica a la de solicitantes de género femenino, según el ministerio.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el elevado grado de emprendimiento que existe entre estos recién llegados, probablemente, más por necesidad que por deseo. Eso sí, un emprendimiento solo a medias. De acuerdo con los datos del ministerio, un 59,32 % de los trabajadores migrantes de la provincia que lograron la autorización el año pasado eran asalariados, otros 3,15 % eran autónomos y había un significativo porcentaje del 37,53 % que compatibilizaban un empleo por cuenta ajena con otro por cuenta propia.