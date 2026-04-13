El níspero prevé una campaña de 10.000 toneladas marcada por el aumento de los costes

Asaja Alicante ha avanzado que la producción de níspero de Callosa d’en Sarrià con Denominación de Origen Protegida (DOP) se situará en torno a las 10.000 toneladas, cifra ligeramente superior a la de la campaña anterior, consolidando la importancia de este cultivo para la economía de la comarca. Para la organización agraria, el ejercicio se presenta con expectativas positivas en cuanto a volumen y calidad, pero bajo la seria amenaza de unos costes de producción inasumibles para el agricultor.

Rafael Gregori, representante de Asaja en la comarca de la Marina Baixa y productor de nísperos, hace hincapié en que el escenario internacional y los conflictos en Oriente Medio están disparando los insumos. "Aquí somos fincas pequeñas, minifundios en los que transportamos nosotros mismos la producción a los almacenes, y es por ello que el encarecimiento del gasóleo y de materiales como el plástico y la madera, lo estamos notando bastante", advierte.

En este sentido, asevera que si no se aplican medidas de apoyo rotundo y sostenido, este cultivo artesanal, clave para el patrimonio agrícola de provincia, terminará por desaparecer. Además, cualquier incremento en los costes de producción, añade, repercutirá inevitablemente en el precio que acaba pagando el consumidor final.

Recolección de nísperos en la zona productora de Callosa d'en Sarrià. / David Revenga

Uno de los mayores problemas del cultivo es la dificultad para encontrar mano de obra: la producción de níspero, al igual que la de la Uva Embolsada del Vinalopó y la cereza de la Montaña de Alicante, depende intensamente del trabajo de recolección manual durante unas pocas semanas.

Asaja Alicante alerta sobre la necesidad de que la Administración apoye en materia laboral y fiscal a estos productores de un fruto que no puede mecanizarse. “La dificultad para encontrar trabajadores es uno de nuestros mayores obstáculos. La recolección es costosa y la manipulación compleja, lo que impide generar economías de escala", destacan desde la organización.

Ante esta situación, Asaja reclama de forma urgente una reducción en la recaudación de seguros sociales para atenuar los altos costes sobrevenidos, permitiendo que los trabajadores mantengan su retribución, pero aliviando la carga del productor.

Además, considera que los índices actuales resultan desproporcionados frente a los costes reales de mano de obra que deben asumir los cerca de mil agricultores de níspero que cultivan con certificación en la zona.

Viento negativo

El director gerente de la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, Andrés Llorca, señala que el sector lleva apostando varios años por variedades precoces para diferenciar el producto en el mercado. "Llegar antes marca la diferencia; el níspero es la primera fruta de la primavera y eso le permite ganar protagonismo en los lineales", explica Llorca.

Proceso de selección de nísperos en la cooperativa. / David Revenga

Además, destaca que este año las lluvias de marzo han sido fundamentales para el cuaje del fruto, que tendrá este año gran calidad. Sin embargo, el balance técnico refleja las consecuencias de los fuertes vientos de febrero, que alcanzaron picos de hasta 90 kilómetros por hora, provocando daños en infraestructuras agrícolas como cortavientos y mermando la calidad detectada en los primeros cortes, precisamente en el momento de mayor valor económico para el agricultor.

En cuanto al calendario de recolección, “comenzamos con la suave aparición de los primeros nísperos en febrero, mientras que el volumen fuerte se concentra en abril y mayo, siendo abril el mes por excelencia, para finalizar la última semana de mayo”. En el pasado, la campaña podía extenderse hasta junio, pero ahora, con variedades más precoces, los inicios son cada vez más adelantados, al igual que los finales.