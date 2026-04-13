Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal

Nuevo récord de pasajeros del aeropuerto Miguel Hernández, que cierra el mejor marzo de su historia al contabilizar 1.609.368 pasajeros, un 9,1 % más, gracias al tirón de los viajeros internacionales, que compensan, una vez más, el descenso del tráfico nacional. Se trata de un incremento muy superior a la media registrada por el conjunto de aeródromos españoles, que solo mejoraron sus cifras un 3, 9 %, y es el segundo mayor incremento entre los grandes aeropuertos nacionales, solo por detrás del que experimenta Málaga.

Con estas cifras, las instalaciones de El Atet cierran el primer trimestre del año al borde de los cuatro millones de viajeros -3.945.150, un 6,6 % más-, con lo que cierra la temporada de invierno como el quinto aeropuerto español con mayor actividad en esta época del año, desbancando a Palma de Mallorca y, sobre todo, a Tenerife Sur.

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Una muy buena noticia para los intereses del sector turístico alicantino si se tiene en cuenta que, mientras que en Canarias el invierno es plena temporada alta, hasta ahora la Costa Blanca mantenía un volumen de visitantes muy inferior en esta época del año. O, en otras palabras, que los datos indican un claro avance de la desestacionalización y la consolidación de la provincia como destino turístico internacional, también en el invierno.

Por mercados

En el caso concreto de marzo, los viajeros extranjeros aumentaron un 11,2%, con 1.417.924 pasajeros registrados. Por su parte, el tráfico nacional registró 191.006 viajeros, un 4,5% menos. Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de marzo con 536.966 viajeros; seguido de Alemania, con105.409; Países Bajos, con 103.575; Polonia, con 97.995; y Bélgica, con 85.961.

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En cuanto a los vuelos operados durante el mes de marzo, se gestionaron un total de 10.097 movimientos, lo que implica un aumento del 7,5% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de marzo de 2026 con 29.999.078 pasajeros, un 4,3% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 264.381 movimientos de aeronaves, un 6% más que en 2025; y transportaron 127.610 toneladas de mercancía, un 0,5% más que en el mismo mes del año pasado.