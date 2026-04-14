Aena evita el bloqueo de la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche al licitar de nuevo el contrato para supervisar los trabajos

Aena vuelve a licitar el contrato de asistencia técnica para los primeros trabajos de la futura ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche, un concurso que optó por retirar el pasado mes de noviembre para evitar que su posible impugnación paralizara todo el proceso. Fue después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tumbara otro contrato similar para los aeropuertos de Canarias, Baleares, Norte, Este, Sur y Centro al considerar que las exigencias técnicas eran demasiado restrictivas.

Ante esta decisión, la empresa pública decidió echar para atrás varias licitaciones que incluían cláusulas similares por temor a que un posible recurso dilatara los plazos, lo que habría supuesto un importante retraso para las mejoras previstas en las instalaciones de El Altet. Una vez corregidas, Aena ha vuelto a publicar el concurso, dando de plazo hasta el 7 de mayo para que las empresas o UTE interesadas puedan presentar sus ofertas.

No se trata de un paso menor, ya que sin las asistencias y los servicios que contempla este contrato no podrían desarrollarse ni la redacción del proyecto de ampliación ni las obras y el resto de actuaciones previstas sobre esta infraestructura para aumentar su capacidad.

Dos bloques

En concreto, el contrato se divide en dos grandes bloques que incluyen, por una parte, la dirección de proyectos y el control y vigilancia de los trabajos destinados al proyecto de ampliación de El Altet -es decir, los trabajos de supervisión y coordinación de esta actuaciones-, y, por otro, el resto de obras y adecuaciones necesarias para el funcionamiento del aeropuerto durante los cinco años de vigencia.

Aviones de Ryanair en el Miguel Hernández. / PILAR CORTES

Para dar una idea de la envergadura de lo que contempla el pliego basta señalar que el importe bruto de la licitación es de 46.290.356 euros. La propia Aena señaló en su día que "las tareas de asistencia técnica (que incluye el concurso) contribuirán a la salvaguarda de la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental" para la ampliación del aeropuerto.

De acuerdo con la propuesta de Aena, la piedra angular de esta remodelación será la ampliación del actual edificio terminal, que conllevará la prolongación del dique de embarque sobre la antigua Terminal 1 -ahora en desuso y que será derruida- y la Terminal de Aviación General. Este nuevo dique permitirá gestionar la futura demanda de tráfico no Schengen -ahora más numeroso, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea-, con un control de fronteras centralizado que se adapta a los nuevos requisitos de la normativa de la UE y con nuevas puertas de contacto para este tipo de tráfico que permitan mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y aerolíneas.

Esto también implicará la adecuación de la actual terminal a la nueva configuración, ganando superficie para el control de seguridad, donde está previsto instalar cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación.

Más espacios comerciales y sala VIP

Con la construcción del nuevo dique también se crearán nuevos espacios comerciales para pasajeros de origen y/o destino no Schengen y, en esta línea, se proyectará una nueva Sala VIP específica para los pasajeros que esperan sus vuelos en esta zona de embarque. El aeropuerto seguirá contando con una Sala VIP en la zona de vuelos Schengen y de esta manera se adaptará mejor al perfil del usuario de la terminal alicantina.

Por lo que respecta al área de movimiento, las principales actuaciones se centran en la remodelación de la plataforma ubicada frente al nuevo dique (prolongación del actual) y en el proyecto de reconfiguración de plataforma destinada a la nueva área de aviación general.

Mostradores de facturación de Jet2.com en el aeropuerto de Alicante-Elche / Jose Navarro

Este sería el segundo gran contrato de los trabajos de ampliación, tras la licitación también el pliego para la redacción del proyecto en sí, para el que se han previsto otros 20 millones de euros.

En este otro caso, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la francesa JFS Architectes, la italiana One Works Spa y la española Viarium Ingeniería será, casi con toda probabilidad, la responsable de ejecutar el trabajo, ya que su propuesta ha sido la más valorada a nivel técnico de las tres que pasaron el primer corte de Aena y su oferta económica también ha resultado la mejor de las presentadas, de forma que, salvo sorpresa, resultará la adjudicataria.

En total, las inversiones previstas por la empresa pública en El Altet superan los 1.150 millones de euros y su ejecución se prolongará más allá del año 2031. El objetivo final es mejorar la capacidad del aeropuerto y que pueda atenderse el aumento de usuarios sin necesidad de construir una segunda pista, al menos, por el momento. Una actuación, esta última, que sería mucho más compleja de encajar.