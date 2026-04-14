Cien años de agentes comerciales en Alicante

Mucho antes de que llegara internet o el correo electrónico, la única forma que tenían las marcas de darse a conocer y colocar sus productos en las tiendas eran los agentes comerciales. Una figura a la que muchos, sobre todo aquellos que han estado al otro lado del mostrador, identifican con la sempiterna maleta en la que solían transportar las muestras -y los regalos- con los que trataban de convencer al tendero de turno de que comprara sus productos o se los recomendara a sus clientes, por encima de los de la competencia.

Ahora, varias de esas maletas de marcas como Kelme o Kurhapies, además de muestras de todo tipo de productos de la provincia -desde los caramelos de Pictolín a los chocolates de Samalli- y de albaranes forman parte de la exposición con la que el Colegio de Agentes Comerciales de Alicante quiere conmemorar su centenario.

Algunas de las maletas en las que los agentes comerciales solían llevar sus muestras. / Rafa Arjones

Una muestra que se ha inaugurado este martes en el palacio de la Diputación Provincial, en la avenida de la Estación de Alicante, y que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de abril.

Artículos alicantinos

El director de la muestra es el noveldense David Beltrá, también responsable del Museo Comercial, que ha puesto al servicio de la efeméride parte de su amplia colección de productos alicantinos antiguos, que suponen la auténtica memoria de la industria y la artesanía de la provincia.

Como recuerda el propio Beltrá, junto a las muestras que transportaban, muchos de estos agentes comerciales también solían llevar todo tipo de artículos de publicidad de la marca, desde ceniceros a calzadores, dependiendo del sector, que también han querido reflejarse.

Palotes, Cheiw o Pictolín, algunas de las marcas históricas que se ven en la exposición. / Rafa Arjones

Aunque la progresiva desaparición del comercio de barrio ha reducido el peso de esta figura, sigue siendo clave para lograr las ventas que hacen viable el negocio de la mayoría de empresas, como recordaba en la inauguración de la exposición el concejal Luis Morata, agente comercial colegiado hasta hace escasas semanas. "La inteligencia artificial y la compra online no acabarán con la profesión de agente comercial", ha asegurado, poniendo en valor la capacidad de adaptación del sector y la importancia del trato personal en las relaciones comerciales.

Junto a él, han participado en el acto el diputado provincial José Antonio Bermejo Castelló; y el también concejal del Ayuntamiento de Alicante Carlos de Juan Carrillo; además del propio presidente del Colegio, Manuel Martínez, quien ha apuntado que "durante estos 100 años, el Colegio ha trabajado por y para la profesión, tratando de ser un apoyo constante para todos los agentes comerciales".

La muestra nace con vocación itinerante para recorrer la provincia, subrayando que “cada municipio tiene su lugar en el entramado económico y aporta su granito de arena a la prosperidad de Alicante”. Esta exposición, ofrece una oportunidad única para conocer la historia y evolución de los agentes comerciales en Alicante.