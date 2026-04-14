Paso atrás en innovación: el gasto de las empresas retrocede casi un 9 %

Paso atrás en innovación. El gasto de las empresas en esta materia ha retrocedido un 8,66 %, según la última encuesta autonómica publicada por el Instituto Valenciano de Estadística (IVA). También el número de compañías que han invertido en este apartado ha descendido un 6,47 %, todo en un contexto en el que este territorio se sitúa por debajo de la media nacional. Los sectores relacionados con los vehículos y la movilidad, así como los de material eléctrico, son los que cuentan con un mayor número de firmas innovadoras, mientras que las del plástico, el calzado y el textil, de fuerte presencia en la provincia de Alicante, se encuentran por la mitad de la tabla.

La última encuesta sobre innovación en las empresas ha arrojado resultados preocupantes, teniendo en cuenta que se trata de un factor que influye directamente en la productividad y en la economía general. Y es que la mayoría de los registros han experimentado descensos con relación al año anterior. De acuerdo con los datos publicados, la Comunidad Valenciana cuenta con 2.544 empresas que invirtieron en este segmento, lo que representa un retroceso del 6,47 %. La disminución, con todo, todavía es mayor si se toma como referencia los gastos en innovación realizados por estas compañías, que se ha situado en 1.763 millones de euros tras experimentar una caída del 8.66 %.

Muestra de calzado en la última edición de Futurmoda. / PILAR CORTES

El informe hace referencia a otro elemento, como es la intensidad de innovación, definida como el porcentaje de gastos en esta materia en relación con la cifra de negocios. Y también aquí se ha salido perdiendo, toda vez que el porcentaje es del 0,82%, inferior al nacional, que se sitúa en el 0,93 %.

Cabe destacar que las actividades que se contemplan en este estudio son aquellas financieras, de desarrollo y de comercialización llevadas a cabo por la empresa, que tienen como objetivo generar una innovación. Así, del gasto total recogido por la encuesta, el 41,46 % corresponde a I+D interna, y el 2,84 % a la adquisición de I+D externa. El 55,69 % restante son otros gastos, entre los cuales se encuentra el coste laboral del personal interno trabajando en innovación, que representa el 16,27 % del total; otros gastos corrientes como servicios, materiales y suministros, con un porcentaje del 16,55 %; los gastos de capital, con un 12,14 %; y, finalmente, otros gastos de innovación no incluidos en las partidas anteriores, con un 10,74 %.

Planta de producción en una empresa textil de la provincia de Alicante. / Juani Ruz

En lo que respecta a los resultados por sectores de actividad, se observa que el que cuenta con un mayor porcentaje de empresas innovadoras es el de material de transporte (vehículos y otros elementos de movilidad), con un 58,54 %, una inversión de 99,4 millones de euros y una intensidad de innovación del 1,24 %. Le sigue la química y los productos farmacéuticos, con un 57,1 % de empresas, una inversión de 90,7 millones y una intensidad del 1,51 %; y el material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico, con un 55,97 % de empresas, 53,7 millones de euros y una intensidad del 2,8 %.

Los sectores que aparecen a continuación son los de manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo, con un 35,29 % de empresas, 19,3 millones en inversión y una intensidad del 0,74 %; el saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con un 34,45 % de empresas, 7,7 millones en gasto y una intensidad del 0,62%; y la alimentación, bebidas y tabaco, con un 33,78 % de empresas, 77,4 millones de inversión y un 0,59 % en intensidad.

Provincia

Dentro de los sectores con una especial presencia en la provincia de Alicante, el que mejor situado es el plástico, en cuarta posición, con un porcentaje de empresas innovadoras del 37,06 %, un gasto de 47,4 millones de euros y una intensidad de innovación del 1,06 %. Más abajo, en el octavo puesto, se sitúan el textil, la confección, el cuero y el calzado, con un 32,46 % de empresas, un gasto de 19,6 millones y una intensidad del 0,59 %.

Por detrás todavía quedan sectores como los de las industrias extractivas, energía y agua; la maquinaria y equipo; los productos minerales no metálicos; y la madera, papel, cartón y artes gráficas.