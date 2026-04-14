Buenas noticias para los empleados de hostelería en Alicante: patronal y sindicatos pactan garantías frente al despido

Las patronales de la hostelería y los sindicatos han firmado un nuevo acuerdo estatal por medio del cual se ofrecen garantías adicionales a los trabajadores frente al despido. El pacto, que se incorporará al convenio de la provincia de Alicante, contempla una audiencia previa a los empleados antes de que se pueda formalizar su salida de la empresa por motivos disciplinarios. El acuerdo, asimismo, incluye medidas de prevención ante riesgos climáticos y catástrofes naturales.

La modificación del acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería (ALEH), con el objetivo de adecuar el marco regulador a las nuevas realidades legislativas y sociales del país, ha sido suscrito por las centrales sindicales FeSMC-UGT y CCOO Servicios, junto a las patronales Hostelería de España y CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos). Es fruto del consenso entre las cuatro organizaciones firmantes y rompe la tendencia de los últimos años en un ámbito de negociación tan importante como es el que se produce en el sector.

Camareros atendiendo la terraza de un restaurante en Alicante. / PILAR CORTES

Así, el ALEH sienta las bases para seguir avanzando hacia la homogeneización de condiciones y el reconocimiento de la carrera profesional en el marco de la negociación y adaptación continua reconocidos en este acuerdo estatal.

La modificación del texto, según destacan los firmantes, incorpora conquistas irrenunciables que sitúan a las personas en el centro de la agenda política y laboral.

Así, y en una apuesta decidida por la defensa jurídica de los trabajadores y trabajadoras, se incorpora el criterio jurisprudencial de audiencia previa antes de proceder a cualquier despido disciplinario. Este mecanismo evita la arbitrariedad empresarial y asegura el derecho a la defensa efectiva.

Los representantes sindicales y empresariales en la firma del acuerdo. / INFORMACION

Asimismo, frente a las catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos, se establecen medidas pioneras de prevención ante riesgos climáticos y catástrofes naturales.

Según ha explicado Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, este acuerdo es directamente aplicable en la provincia de Alicante en el momento en que se publique en el BOE, toda vez que al tratarse de una modificación del ALEH afecta a todas las empresas de hostelería de España.

Personas LGTBI

El pacto también integra ahora un conjunto planificado de medidas y recursos para garantizar la igualdad real y protocolos específicos contra el acoso y la violencia hacia las personas LGTBI en los centros de trabajo, medida, en cualquier caso, que ya estaba contemplada con anterioridad en el acuerdo provincial.

En este contexto, la firma de esta modificación del ALEH cobra aún mayor relevancia al coincidir con el 30 aniversario del convenio estatal de hostelería, un instrumento clave que, durante tres décadas, ha vertebrado las relaciones laborales del sector en España. Este hito, explican tanto patronales como sindicatos, no solo pone en valor el camino recorrido gracias al diálogo social, sino que reafirma el compromiso de las organizaciones firmantes para seguir fortaleciendo un modelo de negociación colectiva que garantice derechos, estabilidad y progreso para las personas trabajadoras y las empresas del sector en los próximos años.