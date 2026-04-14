La villenera Juguettos se consolida como líder del sector tras superar los 164 millones en ventas

La cooperativa alicantina Juguettos se consolida como la principal cadena de jugueterías de España, con una cuota de mercado que ya alcanza el 15 %, según la información facilitada este martes por la propia compañía. Un aumento de cuatro décimas que fue posible gracias la mejora de las ventas registrada por la compañía con sede en Villena, en un ejercicio marcado por el relanzamiento de la marca Imaginarium -que la firma se adjudicó tras el concurso de acreedores que presentó esta última firma- y el crecimiento del segmento kidult, es decir, los muñecos de acción y juegos destinados al público adulto.

De esta forma, Juguettos cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 164,3 millones de euros, un 6,3 % más que el año anterior y por encima de la media del sector.

Uno de los hitos más relevantes del ejercicio se produjo en el mes de octubre, con el relanzamiento de Imaginarium, la histórica marca adquirida por Juguettos en 2024 tras presentar concurso de acreedores. Las ventas de las 190 referencias que volvieron al mercado aportaron al negocio 1,5 millones de euros, con un impacto muy positivo en el último trimestre el año y la campaña navideña, según los responsables de la cooperativa.

También adultos

Por su parte, el segmento kidult -dirigido a público juvenil y adulto- mantiene su dinamismo dentro del portfolio de Juguettos. En 2025 experimentó un alza del 10%, alcanzando el 20% de la facturación total e impulsado por categorías vinculadas al coleccionismo y licencias como Funko o Pokémon.

En 2025, Juguettos llevó a cabo un proceso de optimización de su red comercial, integrada actualmente por 273 establecimientos, frente a los 275 del ejercicio anterior. Esta evolución responde a una estrategia de relocalización y concentración del negocio en ubicaciones más eficientes, orientada a maximizar la rentabilidad y mejorar la experiencia de cliente.

La compañía ha relanzado la marca Imaginarium. / INFORMACIÓN

Los centros comerciales se mantienen como motor de crecimiento, con incrementos medios en ventas superiores al entorno urbano, afianzándose como espacios clave dentro del modelo comercial de la compañía. Por su parte, el canal online mantiene su fortaleza, con una evolución sostenida que ha permitido duplicar su volumen de negocio en los últimos tres años.

"Estos resultados reflejan la capacidad de Juguettos para adaptarse a un entorno cambiante sin perder su esencia atesorada en 50 años de historia. Seguimos creciendo desde la cercanía y la innovación y con el propósito de proporcionar al cliente las claves para acertar, frente a la posibilidad de elegir y equivocarse", afirma José Luis Díaz Mariscal, director general de Juguettos.

Expansión

De cara a 2026, Juguettos continuará desarrollando su modelo multicanal, con la tienda física como eje central de su propuesta de valor. En esta línea, la compañía prevé concentrar su expansión en Valencia, Torrevieja, Madrid, Las Palmas, Elche, Barcelona, Sevilla, Almería y Jerez de la Frontera para reforzar su capilaridad y proximidad al cliente. Esto, junto a su consolidación estratégica y una cuidada selección de surtido, son pilares de su crecimiento.

Asimismo, la cooperativa intensificará su apuesta por la innovación tecnológica, con el objetivo de aumentar la personalización del proceso de compra y optimizar procesos clave como la logística de entregas y devoluciones, los sistemas de pago y la integración entre servicios centrales y red de tiendas, así como los procesos operativos rutinarios.

En paralelo, seguirá promoviendo proyectos de colaboración entre su equipo de I+D y proveedores, orientados a desplegar nuevas soluciones y mejorar la propuesta de valor.